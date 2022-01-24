Aldo Cazzullo per corriere.it
BERLUSCONI CALDEROLI calderoli calderoli CALDEROLI BERLUSCONI
FLASH! I PARTITI STANNO TRATTANDO SUL COLLE E PALAZZO CHIGI – IL LEGHISTA CALDEROLI LA METTE GIU’ PIATTA – “NON ESISTE UN PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TECNICO PIÙ UN PREMIER TECNICO. SIAMO UNA DEMOCRAZIA, ECCHECCAVOLO” (AVVISATE DRAGHI) - INTANTO QUALCHE GRILLINO STA VOTANDO MATTARELLA…-
Aldo Cazzullo per corriere.it
BERLUSCONI CALDEROLI calderoli calderoli CALDEROLI BERLUSCONI
MA E' L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA O IL VOTO PER IL TELEGATTO? - FUMATA NERA ALLA PRIMA VOTAZIONE: IN UN MARE DI SCHEDE BIANCHE, VOTI ANCHE PER VESPA, ALBERTO ANGELA, AMADEUS, ALFONSO SIGNORINI E CRUCIANI – PREFERENZE ANCHE PER LA BELLONI, BOSSI, MADDALENA E MATTARELLA… - CHI E' IL "PATATINO" CHE STA SUBISSANDO DI TELEFONATE IL GOVERNATORE FONTANA? - IL PIZZINO DI ZAIA A SALVINI: "MEGLIO INTESTARSI DRAGHI CHE SUBIRLO"
BUIO SUL COLLE – DAGOREPORT: MAI SI ERA VISTA UNA TALE SCORRETTEZZA ISTITUZIONALE CHE VEDE DRAGHI IMPEGNATO A FARE UN GIRO DI CONSULTAZIONI CON I LEADER DEI PARTITI PER IL FUTURO GOVERNO, COME SE FOSSE GIÀ CAPO DELLO STATO - L’ARTICOLO DELL’”ECONOMIST” (“DRAGHI AL COLLE È UN MALE PER L’ITALIA”) HA FATTO LETTERALMENTE INFURIARE MARIOPIO - DITE A DRAGHI CHE IL SUO PEGGIOR NEMICO NON SONO I PARTITI BENSÌ UNA MAREA DI FRANCHI TIRATORI CHE NESSUN LEADER RIESCE A CONTROLLARE - FINALMENTE OGGI DRAGHI HA CAPITO DUE COSE…
“UNA CONFUSIONE COSÌ CREDO DI NON AVERLA MAI VISTA” – L’EX MINISTRO SOCIALISTA RINO FORMICA LA TOCCA PIANO: “I LEADER NON GOVERNANO I GRUPPI. NON C’È PIÙ ALCUN PENSIERO. SOLTANTO ATTORI CHE RECITANO SENZA CONOSCERE LA TRAMA” – “BERLUSCONI STA MEDITANDO UN COLPO DI SCENA, UN GESTO VENDICATIVO, CHE MIRI A SCIOGLIERE, A SAPONIFICARE. GIORGIA MELONI? UN’INFEDELE: VUOLE DRAGHI AL COLLE PERCHÉ SA CHE…”
“UNA RISPOSTA FERMA DI MARIO DRAGHI CONTRO LA MINACCIA RUSSIA IN UCRAINA PUÒ ESSERE DI GRANDE AIUTO”. FIONA HILL, EX CONSIGLIERA DELLA CASA BIANCA DI TRUMP: “A WASHINGTON, SPIEGA L’ESPERTA, C’È L’IMPRESSIONE CHE GLI ALLEATI EUROPEI SI STIANO MUOVENDO IN ORDINE SPARSO. IN RUSSIA CREDONO CHE L’ITALIA POSSA ESSERE SEPARATA DAL RESTO DELLA NATO E DELL’UE. ORA POSSONO RICREDERSI…”
NON SI SCHERZA CON IL SULTANO - IN TURCHIA UNA FAMOSA REPORTER HA "SFIDATO" ERDOGAN CITANDO UN PROVERBIO IN DIRETTA TELEVISIVA ED È STATA ARRESTATA CON L'ACCUSA DI INSULTI AL PRESIDENTE - SEDEF KABAS, QUASI 900 MILA FOLLOWER SU TWITTER, AVEVA DETTO: "IL BUE NON DIVENTA RE ENTRANDO NEL PALAZZO, MA IL PALAZZO DIVENTA UNA STALLA" - DA TEMPO LE ONG DENUNCIANO VIOLAZIONI DELLA LIBERTÀ DI STAMPA…