FLASH! I PARTITI STANNO TRATTANDO SUL COLLE E PALAZZO CHIGI – IL LEGHISTA CALDEROLI LA METTE GIU’ PIATTA – “NON ESISTE UN PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TECNICO PIÙ UN PREMIER TECNICO. SIAMO UNA DEMOCRAZIA, ECCHECCAVOLO” (AVVISATE DRAGHI) - INTANTO QUALCHE GRILLINO STA VOTANDO MATTARELLA…

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Aldo Cazzullo per corriere.it

 

Calderoli sempre meno reticente: «Non esiste un presidente della Repubblica tecnico più un premier tecnico. Siamo una democrazia, eccheccavolo»

 

 

 

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politica

BUIO SUL COLLE – DAGOREPORT: MAI SI ERA VISTA UNA TALE SCORRETTEZZA ISTITUZIONALE CHE VEDE DRAGHI IMPEGNATO A FARE UN GIRO DI CONSULTAZIONI CON I LEADER DEI PARTITI PER IL FUTURO GOVERNO, COME SE FOSSE GIÀ CAPO DELLO STATO - L’ARTICOLO DELL’”ECONOMIST” (“DRAGHI AL COLLE È UN MALE PER L’ITALIA”) HA FATTO LETTERALMENTE INFURIARE MARIOPIO - DITE A DRAGHI CHE IL SUO PEGGIOR NEMICO NON SONO I PARTITI BENSÌ UNA MAREA DI FRANCHI TIRATORI CHE NESSUN LEADER RIESCE A CONTROLLARE - FINALMENTE OGGI DRAGHI HA CAPITO DUE COSE… 