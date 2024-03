19 mar 2024 09:25

FLASH - IL PASSATO TI TRAPASSA: ANCHE GIORGIA MELONI, COME SALVINI, HA APPLAUDITO A UN'ELEZIONE FARSA DI PUTIN. ERA IL 2018 E "MAD VLAD" SI FECE CONFERMARE PRESIDENTE PER LA QUARTA VOLTA CON UN VOTO TAROCCO IN CUI INCASSO' IL 76,6% CONTRO DUE AVVERSARI FANTOCCIO - LA SORA GIORGIA ANDO' IN SOLLUCCHERO: "LA VOLONTA' DEL POPOLO IN QUESTE ELEZIONI RUSSE APPARE INEQUIVOCABILE". PECCATO CHE ANCHE ALLORA PUTIN VINCESSE IN MODO POCO DEMOCRATICO...