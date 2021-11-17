- 2013: i 5 stelle protestano contro la lottizzazione della Rai
- 2021: i 5 stelle protestano per non essere stati coinvolti nella lottizzazione della Rai— Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) November 17, 2021
FLASH! - PIETRO SALVATORI TWEET: “2013: I 5 STELLE PROTESTANO CONTRO LA LOTTIZZAZIONE DELLA RAI. 2021: I 5 STELLE PROTESTANO PER NON ESSERE STATI COINVOLTI NELLA LOTTIZZAZIONE DELLA RAI…”-
- 2013: i 5 stelle protestano contro la lottizzazione della Rai
- 2021: i 5 stelle protestano per non essere stati coinvolti nella lottizzazione della Rai— Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) November 17, 2021
AHI, IN EUROPA TORNANO LE RESTRIZIONI - L'IRLANDA RISPOLVERA IL COPRIFUOCO PER FRENARE L'ONDATA DI COVID: CHIUSURA ANTICIPATA E OBBLIGATORIA DI PUB, RISTORANTI, LOCALI NOTTURNI NON PIÙ TARDI DELLE 23.30 - SI MUOVE ANCHE IL BELGIO, SPAVENTATO DALL'IMPENNATA DEI CONTAGI (10 MILA AL GIORNO, COME IN ITALIA): NESSUNA SERRATA GENERALIZZATA, PER ORA, MA IL TELELAVORO SARÀ DI NUOVO INTRODOTTO PER QUATTRO GIORNI ALLA SETTIMANA…
QUALCUNO RICORDI A ORFINI DI QUANDO PROPONEVA LEGGI A FAVORE DEGLI OCCUPANTI - ORA TUTTI A INDIGNARSI PER IL PENSIONATO ROMANO SFRATTATO DAI ROM, MA "OGGI" RIPESCA DAGLI ARCHIVI DI MONTECITORIO LA PROPOSTA DEL DEPUTATO PD, CHE NEL 2018 VOLEVA RAFFORZARE I DIRITTI DEGLI ABUSIVI ABROGANDO UNA NORMA FATTA NEL 2014 DA RENZI, COMPAGNO DI PLAYSTATION...
POSTA! - CARO DAGO, QUANDO IL SINDACO DI ROMA GUALTIERI PARLA DI "PULIZIA STRAORDINARIA PER NATALE" SIGNIFICA CHE FATTA QUELLA TUTTO RITORNERÀ COME PRIMA, OVVERO SPAZZATURA PERENNE NELLE STRADE? - DAVIGO: “NON ME LA PRENDO CON LA PROCURA DI BRESCIA, MI DIFENDERÒ NELLE SEDI OPPORTUNE". DAVIGO: “NON CI SONO INNOCENTI MA SOLO COLPEVOLI CHE L'HANNO FATTA FRANCA”. PER LA NOTA PROPRIETÀ TRANSITIVA DAVIGO È COLPEVOLE MA CONFIDA DI FARLA FRANCA
COME GODE RENZI DOPO LE NOMINE RAI - MATTEUCCIO FA LO SHAMPOO A CONTE: “NON C'È BISOGNO DI PIANI SEGRETI PER DISTRUGGERE I CINQUE STELLE: BASTA LASCIAR FARE A LUI. FA TUTTO DA SOLO. UN ANNO FA MANDAVA VELINE E IMMAGINI AL TG1, OGGI ANNUNCIA CHE NON ANDRANNO PIÙ IN TV. È STATO BELLO, GRAZIE DI TUTTO. IN MOMENTI COME QUESTI, UN PENSIERO RITORNA ALLA MENTE: SÌ, NE VALEVA LA PENA…”
"MACRON HA UNA FORMA DI IMPERDONABILE DISPREZZO PER I CITTADINI COMUNI" - MARINE LE PEN: "SUSCITA IL RIGETTO PIÙ CHE QUALSIASI ALTRO CANDIDATO, MOLTI VOTERANNO PER CHIUNQUE LO SFIDI AL SECONDO TURNO TRANNE CHE PER LUI. POI, PARADOSSALMENTE, LA PRESENZA DI ERIC ZEMMOUR GIOCA A MIO FAVORE: GRAZIE A LUI I FRANCESI STANNO CAPENDO CHE LE MIE POSIZIONI SONO RAGIONEVOLI, ANCHE SE FERME. SONO STATA A LUNGO DIPINTA COME IL DIAVOLO - GIORGIA MELONI? CAPISCO CHE POSSA TROVARSI IN UNA FORMA DI COMPETIZIONE, CON SALVINI. MA DOBBIAMO RIUNIRCI, ESSERE L'AVANGUARDIA DELLA RIFONDAZIONE EUROPEA…"