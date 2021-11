AHI, IN EUROPA TORNANO LE RESTRIZIONI - L'IRLANDA RISPOLVERA IL COPRIFUOCO PER FRENARE L'ONDATA DI COVID: CHIUSURA ANTICIPATA E OBBLIGATORIA DI PUB, RISTORANTI, LOCALI NOTTURNI NON PIÙ TARDI DELLE 23.30 - SI MUOVE ANCHE IL BELGIO, SPAVENTATO DALL'IMPENNATA DEI CONTAGI (10 MILA AL GIORNO, COME IN ITALIA): NESSUNA SERRATA GENERALIZZATA, PER ORA, MA IL TELELAVORO SARÀ DI NUOVO INTRODOTTO PER QUATTRO GIORNI ALLA SETTIMANA…