FLASH! - PNRR, L’ITALIA ASPETTA DA 6 MESI LA TERZA TRANCHE DA 19 MILIARDI. IN BARBA ALLA PROMESSA DI PAOLO GENTILONI, COMMISSARIO EUROPEO PER GLI AFFARI ECONOMICI, A GIORGIA MELONI CHE SAREBBE ARRIVATA ENTRO FINE APRILE. MA IL POLLO GENTILONI NON AVEVA FATTO I CONTI CON GLI ARTIGLI DEL FALCO VALDIS DOMBROVSKIS, COMMISSARIO UE E VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE. IDEM CON VAFFA PER IL MINISTRO FITTO CHE SPACCA OGNI GIORNO LE PALLE A MARGRETHE VESTAGER, COMMISSARIO UE PER LA CONCORRENZA, SULLA QUESTIONE BALNEARI…

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politica

DE LUCA FOR PRESIDENT! "ABBIAMO UNA CLASSE DIRIGENTE DI SQUINTERNATI E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CHE PRODUCE CARTONI ANIMATI" - IL VIDEO STRACULT DEL GOVERNATORE CAMPANO CHE ATTACCA GIORGIA MELONI, PER IL FILMATO DELLA DUCETTA SUI PROVVEDIMENTI SUL LAVORO: "SEMBRAVA UNA RECITA SCOLASTICA. A MELONI HANNO ASSEGNATO IL RUOLO DI HEIDI. È ENTRATA NELLA SALA DELLA RIUNIONE DEL GOVERNO ITALIANO, HA SUONATO LA CAMPANELLA, POI SI È GIRATA: 'TITÌ TOTÒ', COME SI FA CON I BAMBINI. E TUTTI I MINISTRI SEDUTI INTORNO COME PINGUINI.."

“PAGATECI O SPOILERIAMO IL FINALE DI SUCCESSION” – LO SCIOPERO DEGLI SCENEGGIATORI A HOLLYWOOD STA PRENDENDO UNA BRUTTA PIEGA: GLI SCRITTORI DELLA WRITERS GUILD OF AMERICA MINACCIANO DI RIVELARE I FINALI DI STAGIONE DELLE SERIE TV COME RITORSIONE. È L’ARMA DA FINE DEL MONDO CONTRO LE CASE DI PRODUZIONE, CHE NICCHIANO DI FRONTE ALLE RICHIESTE DI AUMENTI – LA TESTIMONIANZA DI CLAIRE KIECHEL, CHE HA SCRITTO “THE OA” E “WATCHMEN”: “SUL PRIMO HO LAVORATO 5 ANNI E HO RICEVUTO 2MILA DOLLARI DI DIRITTI. SUL SECONDO, MI SONO SPETTATI…”

“NON MI CAMBIO IL COGNOME PER INSTAGRAM. QUESTO È UN PREGIUDIZIO CHE DIVENTA VIOLENZA” – ALESSANDRA MUSSOLINI PROVA AD APRIRE UN NUOVO PROFILO INSTAGRAM E META LA BLOCCA: “NON ACCETTANO L'ACCOUNT PER LA POLICY DELLA COMMUNITY. HO PROVATO CON GRAMSCI, BERLINGUER E LO PRENDONO. CON MUSSOLINI NO” – ALLA FINE, INSTAGRAM HA RIMEDIATO E HA PARLATO DI “FRAINTENDIMENTO” – COME MAI LA "DUCIONA" AVEVA BISOGNO DI UN NUOVO ACCOUNT? FORSE PERCHÉ QUELLO PRIVATO (E VERIFICATO) È PIENO DI FOTO SUCCINTE E POCO “ISTITUZIONALI” PER UN EURODEPUTATO?