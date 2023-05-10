FLASH! - PNRR, L’ITALIA ASPETTA DA 6 MESI LA TERZA TRANCHE DA 19 MILIARDI. IN BARBA ALLA PROMESSA DI PAOLO GENTILONI, COMMISSARIO EUROPEO PER GLI AFFARI ECONOMICI, A GIORGIA MELONI CHE SAREBBE ARRIVATA ENTRO FINE APRILE. MA IL POLLO GENTILONI NON AVEVA FATTO I CONTI CON GLI ARTIGLI DEL FALCO VALDIS DOMBROVSKIS, COMMISSARIO UE E VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE. IDEM CON VAFFA PER IL MINISTRO FITTO CHE SPACCA OGNI GIORNO LE PALLE A MARGRETHE VESTAGER, COMMISSARIO UE PER LA CONCORRENZA, SULLA QUESTIONE BALNEARI…-
DE LUCA FOR PRESIDENT! "ABBIAMO UNA CLASSE DIRIGENTE DI SQUINTERNATI E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CHE PRODUCE CARTONI ANIMATI" - IL VIDEO STRACULT DEL GOVERNATORE CAMPANO CHE ATTACCA GIORGIA MELONI, PER IL FILMATO DELLA DUCETTA SUI PROVVEDIMENTI SUL LAVORO: "SEMBRAVA UNA RECITA SCOLASTICA. A MELONI HANNO ASSEGNATO IL RUOLO DI HEIDI. È ENTRATA NELLA SALA DELLA RIUNIONE DEL GOVERNO ITALIANO, HA SUONATO LA CAMPANELLA, POI SI È GIRATA: 'TITÌ TOTÒ', COME SI FA CON I BAMBINI. E TUTTI I MINISTRI SEDUTI INTORNO COME PINGUINI.."
“PAGATECI O SPOILERIAMO IL FINALE DI SUCCESSION” – LO SCIOPERO DEGLI SCENEGGIATORI A HOLLYWOOD STA PRENDENDO UNA BRUTTA PIEGA: GLI SCRITTORI DELLA WRITERS GUILD OF AMERICA MINACCIANO DI RIVELARE I FINALI DI STAGIONE DELLE SERIE TV COME RITORSIONE. È L’ARMA DA FINE DEL MONDO CONTRO LE CASE DI PRODUZIONE, CHE NICCHIANO DI FRONTE ALLE RICHIESTE DI AUMENTI – LA TESTIMONIANZA DI CLAIRE KIECHEL, CHE HA SCRITTO “THE OA” E “WATCHMEN”: “SUL PRIMO HO LAVORATO 5 ANNI E HO RICEVUTO 2MILA DOLLARI DI DIRITTI. SUL SECONDO, MI SONO SPETTATI…”
“NON MI CAMBIO IL COGNOME PER INSTAGRAM. QUESTO È UN PREGIUDIZIO CHE DIVENTA VIOLENZA” – ALESSANDRA MUSSOLINI PROVA AD APRIRE UN NUOVO PROFILO INSTAGRAM E META LA BLOCCA: “NON ACCETTANO L'ACCOUNT PER LA POLICY DELLA COMMUNITY. HO PROVATO CON GRAMSCI, BERLINGUER E LO PRENDONO. CON MUSSOLINI NO” – ALLA FINE, INSTAGRAM HA RIMEDIATO E HA PARLATO DI “FRAINTENDIMENTO” – COME MAI LA "DUCIONA" AVEVA BISOGNO DI UN NUOVO ACCOUNT? FORSE PERCHÉ QUELLO PRIVATO (E VERIFICATO) È PIENO DI FOTO SUCCINTE E POCO “ISTITUZIONALI” PER UN EURODEPUTATO?
FLASH! - DOMANI AL CONSIGLIO DEI MINISTRI USCIRA' IL NOME DEL NUOVO CAPO DELLA GUARDIA DI FINANZA? MANCO PER IL CAZZO! GIORGETTI OGGI E' DECOLLATO PER IL G7 DI TOKYO E TORNA DOMENICA POMERIGGIO. IL MINISTRO CUOR DI CONIGLIO NON INTENDE PRENDERSI ALCUNA RESPONSABILITA' DI FARE NOMI. SE VA BENE, SARA' NEI PROSSIMI CDM (SALUTAME 'A SORETA!)
“MIO MARITO PUÒ GUIDARCI VERSO LA GRANDEZZA” – MELANIA TRUMP DEVE AVER RINEGOZIATO BENE IL CONTRATTO CON DONALD: MENTRE TUTTO IL MONDO SI ASPETTA CHE L’EX MODELLA SFANCULI IL TYCOON DOPO LE ACCUSE DI ABUSI SESSUALI, LEI COMPARE IN TV PER DARE SOSTEGNO AL PUZZONE NELLA CORSA ALLA CASA BIANCA NEL 2024 – “MIO MARITO HA AVUTO UNO STRAORDINARIO SUCCESSO CON LA SUA PRIMA AMMINISTRAZIONE E…”