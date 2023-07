12 lug 2023 19:20

FLASH! POCHI HANNO NOTATO CHE GIANFRANCO FINI, MOLTO PRESENTE SUI MEDIA A INIZIO LEGISLATURA (SPESSO ERA OSPITE DI LUCIA ANNUNZIATA A “MEZZ’ORA IN PIU’”) HA FATTO UN PASSO INDIETRO ED È RITORNATO SILENTE. LA SUA DECISIONE È DOVUTA ALLA “SUSCETTIBILITÀ” DI GIORGIA MELONI PER LA SUA PRESENZA COSTANTE IN TV. UNA BANALE QUESTIONE DI “EGO”. PS: E’ AL CONSIGLIO DI FINI CHE GIORGIA DEVE LA PRESENZA DI MANTOVANO AL SUO FIANCO…