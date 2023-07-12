GIANFRANCO FINI GIORGIA MELONI gianfranco fini parla di giorgia meloni a mezzora in piu gianfranco fini parla di giorgia meloni a mezzora in piu GIORGIA MELONI E GIANFRANCO FINI gianfranco fini a mezzora in piu 4
FLASH! POCHI HANNO NOTATO CHE GIANFRANCO FINI, MOLTO PRESENTE SUI MEDIA A INIZIO LEGISLATURA (SPESSO ERA OSPITE DI LUCIA ANNUNZIATA A “MEZZ’ORA IN PIU’”) HA FATTO UN PASSO INDIETRO ED È RITORNATO SILENTE. LA SUA DECISIONE È DOVUTA ALLA “SUSCETTIBILITÀ” DI GIORGIA MELONI PER LA SUA PRESENZA COSTANTE IN TV. UNA BANALE QUESTIONE DI “EGO”. PS: E’ AL CONSIGLIO DI FINI CHE GIORGIA DEVE LA PRESENZA DI MANTOVANO AL SUO FIANCO…-
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DAGOREPORT - IL VERO PROBLEMA PER IL GOVERNO NON È DANIELA SANTANCHÈ MA IGNAZIO LA RUSSA: SE IL DESTINO DELLA MINISTRA APPARE PRATICAMENTE SEGNATO (O SI DIMETTE ORA, O SARÀ SILURATA CON UN VOTO DI SFIDUCIA SEGRETO A SETTEMBRE), PREOCCUPA, E MOLTO, LA POSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL SENATO – IL QUIRINALE È RIMASTO SENZA PAROLE DAVANTI ALLA DIFESA DEL FIGLIO, LEONARDO APACHE: UN VULNUS ISTITUZIONALE GRAVE CHE SI AGGIUNGE AI PRECEDENTI SCIVOLONI. E ANCHE GIORGIA MELONI HA PRESO LE DISTANZE: "SE FOSSI STATA LUI, NON SAREI INTERVENUTA" – AI GUAI DELL’EREDE (PER CUI SERVIRÀ INDAGARE ANCHE SU CHI FREQUENTAVA CASA LA RUSSA) SI AGGIUNGE UNA CERTA OPACITÀ NEI RAPPORTI D’AFFARI CON SANTANCHÈ, DOPO LE RIVELAZIONI DI “DOMANI”
DAGONEWS – SI VOCIFERA CHE UNO DEI NUOVI “LUOGHI” DEL POTERE MELONIANO SIA UNA…CHAT! NOMINATA “I PATRIOTI”, È UNA SORTA DI COORDINAMENTO STRATEGICO DEI PEZZI DA NOVANTA DEL GOVERNO. DENTRO CI SONO GIORGIA MELONI E LE SUE DUE VALCHIRIE, SCURTI E IANNIELLO, MA ANCHE DIRIGENTI, MANAGER, AMMINISTRATORI DELEGATI (ED EX) DELLE AZIENDE PUBBLICHE – GRANDE ANFITRIONA È ARIANNA MELONI, SOPRANNOMINATA "ME L'HA DETTO GIORGIA", CHE E' LA VERA VICEPREMIER - PARE CHE LA SIGNORA LOLLOBRIGIDA MALSOPPORTI LO STRAPOTERE DELLA “SEGRETARIA” TUTTOFARE DELLA SORELLA, PATRIZIA SCURTI…
FLASH! – GIORGIA MELONI STA BRIGANDO PER AVERE UN FACCIA A FACCIA CON XI JINPING – LA PREMIER, ATTRAVERSO I CANALI DIPLOMATICI DELLA FARNESINA, VORREBBE INCONTRARE IL PRESIDENTE CINESE PRIMA DEL 30 NOVEMBRE, TERMINE ULTIMO PER L’ITALIA PER DECIDERE SE RINNOVARE IL MEMORANDUM SULLA VIA DELLA SETA…
FLASH! QUANDO HA SAPUTO CHE ALLA CONVENTION DI CESENA DEL 22 LUGLIO, ORGANIZZATA DA STEFANO BONACCINI E DAGLI EX RENZIANI DI BASE RIFORMISTA, AVREBBE PARTECIPATO ANCHE ROMANO PRODI, ELLY SCHLEIN HA CHIESTO AL GOVERNATORE DELL’EMILIA-ROMAGNA DI AVERE A DISPOSIZIONE UN PAIO D’ORE PER UN INTERVENTO. LA SEGRETERIA DEL PD VEDE COME UNA SPINA NEL FIANCO LA CREAZIONE DI UNA SUPER-CORRENTONA CATTO-DEM…
DAGOREPORT! - TIRA UNA BRUTTA ARIA A VIA XX SETTEMBRE: I FUNZIONARI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA SONO IN APERTA RIVOLTA CON GIANCARLO GIORGETTI. IL MOTIVO? NON RICONOSCONO L’AUTORITÀ DEL DIRETTORE GENERALE, ROBERTO BARBIERI HERMITTE – I DIRIGENTI LAMENTANO UNA COMUNICAZIONE CONTRADDITTORIA, E SAREBBERO PIUTTOSTO STANCHI DI “COPRIRE” RAFFAELE FITTO SUL PNRR (DOSSIER CHE FU TOLTO AL MEF) - POCHI HANNO NOTATO LA TOSTA DICHIARAZIONE DI GENTILONI SULLA TERZA RATA CHE NON ARRIVA MAI…