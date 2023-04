28 apr 2023 11:00

FLASH! - POTERI DEBOLI! PIANTEDOSI AI FERRI CORTI CON IL CAPO DELLA POLIZIA GIANNINI: VUOLE AL PIÙ PRESTO PORTARE IN CDM LA NOMINA DI VITTORIO PISANI, OGGI VICE DIRETTORE ALL’AISI - ENTRO IL 9 IL GOVERNO DEVE NOMINARE IL COMANDANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA. MANTOVANO SPINGE PER DE GENNARO, VIA VIOLANTE E FRATELLO DI GIANNI, MA SALVINI NON È D’ACCORDO…