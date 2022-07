MA QUALE DRAGHI-BIS! IL GOVERNO CONTINUA IL SUO VIAGGIO IN COMPAGNIA DI MARIOPIO - L’ESECUTIVO NON È MAI STATO SFIDUCIATO, LA MAGGIORANZA E' VIVA ANCHE SENZA IL M5S. IL PREMIER SI È DIMESSO, È VERO, MA LE SUE DIMISSIONI NON SONO STATE ACCETTATE DA MATTARELLA CHE L’HA RINVIATO ALLE CAMERE - SE DOMANI, COME È PREVEDIBILE, UNA BUONA PARTE DEI 5STELLE (30 E QUALCOSA) VOTASSE LA FIDUCIA, NON C’È ALCUN BISOGNO DI METTERE IN PIEDI UN NUOVO GOVERNO, CON CONSULTAZIONI E GIURAMENTO NELLE MANI DEL CAPO DELLO STATO. BASTA LA SEMPLICE SOSTITUZIONE DEL PROBABILE MINISTRO GRILLINO (PATUANELLI) CHE, A DIFFERENZA DI DADONE E D’INCÀ, RESTA FEDELE ALLE MISERE SPOGLIE DI GIUSEPPE CONTE