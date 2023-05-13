FLASH! - IL PRESIDENTE UCRAINO, VOLODYMYR ZELENSKY, È ATTERRATO ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO, A ROMA. AD ATTENDERLO C’È IL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI (ME COJONI: NON È CHE VISTA L'ACCOGLIENZA SCAPPA E RIPARTE SUBITO?)

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“IL PAPA NON DEVE AVER VISTO IL CARTELLO: ‘ATTENTI AL CANE’” – SEBASTIANO MESSINA: “PAPA FRANCESCO HA SGRIDATO UNA SIGNORA CHE VOLEVA FARGLI BENEDIRE IL SUO CANE. ORA, CHE IL PONTEFICE TUONI CONTRO L’ABORTO E CONDANNI L’EUTANASIA, PASSI. CHE SE LA PRENDA CON CHI AMA I LUSSI, AMEN. MA I CANI, LUI FORSE NON LO SA, SONO SACRI IN QUESTO PAESE” – GRAMELLINI: “MI PREOCCUPANO DI PIÙ QUELLI CHE NON AMANO GLI ANIMALI, PERCHÉ DI SOLITO NON AMANO NEANCHE I BAMBINI…”