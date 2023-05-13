FLASH! - IL PRESIDENTE UCRAINO, VOLODYMYR ZELENSKY, È ATTERRATO ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO, A ROMA. AD ATTENDERLO C’È IL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI (ME COJONI: NON È CHE VISTA L'ACCOGLIENZA SCAPPA E RIPARTE SUBITO?)-
PERCHÉ DI TUTTI I POLITICI FINITI NELLO SCANDALO RIMBORSOPOLI È FINITO IN GALERA SOLO MARCO MONARI? – L’EX CAPOGRUPPO PD IN EMILIA ROMAGNA È IN CARCERE DA DUE GIORNI: DOVRÀ SCONTARE 4 ANNI E 5 MESI PER PECULATO. MA TRA SEX TOYS, MUTANDE E WEEKEND D’AMORE, FURONO TANTI ALTRI I COINVOLTI NELLE “SPESE PAZZE”. QUALCHE ESEMPIO? “ER BATMAN” FIORITO, ROBERTO COTA, LA MELONIANA AUGUSTA MONTARULI. IL MOTIVO PER CUI LA PRIGIONE SIA TOCCATA SOLO AL POVERO MONARI È…
FLASH! - FRANCESCHINI E' SOTTO SCHIAFFO DA PARTE DI TUTTI I CATTOLICI DEL PD CAPITANATI DA LORENZO GUERINI: "HAI OFFERTO FIANCO E SUPPORTO A QUESTA QUI (ELLY SCHLEIN) E NON CONTI NULLA, LEI FA DI TESTA SUA E CI TROVIAMO IL PAPA ALLEATO ALLA MELONI! DARIO RIMETTILA NEI RANGHI, ROMPI IL SUO RAPPORTO CON IL SINISTRISMO DI BOCCIA TENDENTE A CONTE OPPURE NOI DI BASE RIFORMISTA USCIAMO DAL PARTITO E FACCIAMO UN GRUPPO AUTONOMO IN PARLAMENTO..."
“IL PAPA NON DEVE AVER VISTO IL CARTELLO: ‘ATTENTI AL CANE’” – SEBASTIANO MESSINA: “PAPA FRANCESCO HA SGRIDATO UNA SIGNORA CHE VOLEVA FARGLI BENEDIRE IL SUO CANE. ORA, CHE IL PONTEFICE TUONI CONTRO L’ABORTO E CONDANNI L’EUTANASIA, PASSI. CHE SE LA PRENDA CON CHI AMA I LUSSI, AMEN. MA I CANI, LUI FORSE NON LO SA, SONO SACRI IN QUESTO PAESE” – GRAMELLINI: “MI PREOCCUPANO DI PIÙ QUELLI CHE NON AMANO GLI ANIMALI, PERCHÉ DI SOLITO NON AMANO NEANCHE I BAMBINI…”
FLASH! - NON SOLO GIORGIA PIJATUTTO (DALLE AZIENDE DI STATO ALLA RAI), ANCHE LA LEGA STAGNANTE NEI SONDAGGI STA FACENDO IMPAZZIRE SALVINI. E I SUOI AVVERTONO: "SE MATTEO S'INCAZZA, PUO' SFASCIARE TUTTO, ASPETTA I RISULTATI DELL'EUROPEE DEL 2024, HA GIA' GOVERNATO CON IL PD..."