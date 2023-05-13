FLASH! - IL PRESIDENTE UCRAINO, VOLODYMYR ZELENSKY, È ATTERRATTO ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO, A ROMA. AD ATTENDERLO C’È IL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI (ME COJONI: NON È CHE VISTA L'ACCOGLIENZA SCAPPA E RIPARTE SUBITO?)-
“SIAMO PIENAMENTE AL VOSTRO FIANCO” – SERGIO MATTARELLA ACCOGLIE ZELENSKY AL QUIRINALE: “È UN ONORE AVERLA QUI A ROMA. BENVENUTO” – LA BANDIERA UCRAINA È STATA ISSATA SUL PALAZZO: ALL’ARRIVO STRETTA DI MANO, PICCHETTO D’ONORE E I DUE INNI NAZIONALI – SALVINI: “LO AVREI INCONTRATO, MA NON ERA PREVISTO. OLTRE AL DOVEROSO SOSTEGNO ALL'UCRAINA SPERO SI TROVI IL TEMPO DI PENSARE AL DOPO" - VIDEO
DAGOREPORT! NELLE PROSSIME ORE DUE FATTI SARANNO DETERMINANTI PER FAR SÌ CHE LA GUERRA RUSSO-UCRAINA POSSA DIVENTARE UN BRUTTO RICORDO. MENTRE L'AMBASCIATORE CINESE LI HUI VISITERÀ UCRAINA, POLONIA, FRANCIA, GERMANIA E RUSSIA, DOMANI ZELENSKY INCONTRA IL PAPA - IL COMBO VATICANO-CINA HA ACCELERATO I TEMPI PERCHÉ L’OFFENSIVA UCRAINA È INIZIATA E NON CI SONO ALTRI INTERMEDIARI DI PACE IN CIRCOLAZIONE ESSENDO STATI UNITI E EUROPA IN GUERRA AL FIANCO DI KIEV CONTRO MOSCA...
LA MIGLIOR ASSICURAZIONE SULLA VITA DEL GOVERNO MELONI SONO LE OPPOSIZIONI: LACERATE, IN CRISI DI IDENTITÀ, PRATICAMENTE INESISTENTI – MASSIMO FRANCO: “IL FALLIMENTO ALLE POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE È DESTINATO A RIPETERSI. CON IL PD DI ELLY SCHLEIN INTRAPPOLATO TRA DUE FUOCHI. L’EVOLUZIONE IN SENSO MOVIMENTISTA AVREBBE DOVUTO AMMORBIDIRE LO SCONTRO ALMENO CON IL M5S DI GIUSEPPE CONTE. E L’APPOGGIO ALLA NATO SALVARE UN FILO DI DIALOGO CON IL TERZO POLO. MA AVVIENE IL CONTRARIO. IL PROBLEMA È CHE IL PD RISCHIA UNA DERIVA ESTREMISTA…”
UN GRILLO PER TUTTE LE STAGIONI: DOPO ANNI PASSATI A DISTRUGGERE COMPUTER SUL PALCO, ORA “BEPPE-MAO” È DIVENTATO UN CANTORE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – “L’ELEVATO” SUL “SACRO” BLOG PUBBLICA UN ARTICOLO SUL RAPPORTO TRA DEMOCRAZIA E TECNOLOGIA: “GLI ALGORITMI POSSONO SUPERARE LE LACUNE DELLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E L’INUTILE (E DANNOSA) PERSONALIZZAZIONE DELLA POLITICA”