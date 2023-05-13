FLASH! - IL PRESIDENTE UCRAINO, VOLODYMYR ZELENSKY, È ATTERRATTO ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO, A ROMA. AD ATTENDERLO C’È IL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI (ME COJONI: NON È CHE VISTA L'ACCOGLIENZA SCAPPA E RIPARTE SUBITO?)

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politica

LA MIGLIOR ASSICURAZIONE SULLA VITA DEL GOVERNO MELONI SONO LE OPPOSIZIONI: LACERATE, IN CRISI DI IDENTITÀ, PRATICAMENTE INESISTENTI – MASSIMO FRANCO: “IL FALLIMENTO ALLE POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE È DESTINATO A RIPETERSI. CON IL PD DI ELLY SCHLEIN INTRAPPOLATO TRA DUE FUOCHI. L’EVOLUZIONE IN SENSO MOVIMENTISTA AVREBBE DOVUTO AMMORBIDIRE LO SCONTRO ALMENO CON IL M5S DI GIUSEPPE CONTE. E L’APPOGGIO ALLA NATO SALVARE UN FILO DI DIALOGO CON IL TERZO POLO. MA AVVIENE IL CONTRARIO. IL PROBLEMA È CHE  IL PD RISCHIA UNA DERIVA ESTREMISTA…”