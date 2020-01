FLASH! SECONDO EXIT POLL RAI: BONACCINI GUADAGNA UN PUNTO (48-52%) SULLA BORGONZONI (43-47%). LE DUE FORCHETTE NON SI INCONTRANO PIU', A QUESTO PUNTO PER UNA VITTORIA DELLA LEGA, GLI ELETTORI DOVREBBERO AVER MENTITO AI SONDAGGISTI FUORI DAI SEGGI PER LA VERGOGNA DI AVER ''TRADITO'' LA SINISTRA. NON E' ESCLUSO... - 5 STELLE EVAPORATI: 2-5%