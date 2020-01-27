FLASH! PRIMA PROIEZIONE RAI/OPINIO (6% DEL CAMPIONE) IN EMILIA: BONACCINI (48,2%) AVANTI DI 2,3 PUNTI SU BORGONZONI (45,9%) - BENINI - 5 STELLE (4,3%)-
FLASH! PRIMA PROIEZIONE RAI/OPINIO (6% DEL CAMPIONE) IN EMILIA: BONACCINI (48,2%) AVANTI DI 2,3 PUNTI SU BORGONZONI (45,9%) - BENINI - 5 STELLE (4,3%)-
FLASH! SECONDO EXIT POLL RAI: BONACCINI GUADAGNA UN PUNTO (48-52%) SULLA BORGONZONI (43-47%). LE DUE FORCHETTE NON SI INCONTRANO PIU', A QUESTO PUNTO PER UNA VITTORIA DELLA LEGA, GLI ELETTORI DOVREBBERO AVER MENTITO AI SONDAGGISTI FUORI DAI SEGGI PER LA VERGOGNA DI AVER ''TRADITO'' LA SINISTRA. NON E' ESCLUSO... - 5 STELLE EVAPORATI: 2-5%
FLASH! EXIT POLL RAI: BONACCINI (47-51%) SOPRA BORGONZONI (44-48%) - IN CALABRIA JOLE SANTELLI TRAVOLGE (49-53%)CALLIPO (29-33%)
URNE PIENE - CODE AI SEGGI E BOOM DI VOTANTI IN EMILIA ROMAGNA. ALLE 19 HA VOTATO IL 58,8%, QUASI IL DOPPIO DELLE PRECEDENTI ELEZIONI. IN CALABRIA SIAMO AL 35%...
'GIUSEPPI' RISCHIA, LA MINA DI RENZI ARRIVERÀ MARTEDÌ QUANDO A PALAZZO MADAMA ARRIVERA’ IL "VERDETTO" SULLA... - A PALAZZO CHIGI AVVERTONO UNO “STRANO CLIMA” – TUTTI I POSSIBILI SCENARI - SI RISPOLVERA ANCHE L’ESECUTIVO DI UNITA’ NAZIONALE (E FRANCESCHINI E’ PRONTO A INCUNEARSI COME ASPIRANTE PREMIER) – L’INCOGNITA DEL REFERENDUM
SARDINE SOTT’ODIO - "SALVINI? DA BRUCIARE INSIEME A BERLUSCONI E MELONI. VENGA UN CANCRO A LUI E A CHI LO VOTA" - INSULTI CHOC E MINACCE DI MORTE DELLA SARDINA - IL LEADER DELLA LEGA DIFFONDE IL VIDEO SUI SOCIAL: "A ME NON FA PAURA, FA SOLO PENA". C’È DA CHIEDERSI PERCHÉ CHI PREDICA RISPETTO E TOLLERANZA POI SI COMPORTA IN QUESTA MANIERA. SANTORI COSA NE PENSA? - VIDEO