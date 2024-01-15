FLASH! - LA PROBABILE CANDIDATURA DEL GENERALE VANNACCI ALLE EUROPEE, SOTTO LA BANDIERA DELLA LEGA, POTREBBE SCONTRARSI CON LA PREVEDIBILE SANZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO “IL MONDO AL CONTRARIO” (E PER QUANTO DICHIARATO A RUOTA LIBERA NEGLI ULTIMI TEMPI) - A QUEL PUNTO, CI SAREBBE UN CORTOCIRCUITO: MENTRE UN PEZZO DEL GOVERNO (LA DIFESA DEL MINISTRO CROSETTO) CONDANNA IL GENERALE, UN ALTRO PEZZO DEL GOVERNO, IL MINISTRO SALVINI, LO CANDIDA CON IL SUO PARTITO...-