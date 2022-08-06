FLASH! - A PROPOSITO DELL’INTERVISTA ALLA FOX NEWS DELLA MELONI: NON SORPRENDE L’INGLESE (TRA L’ALTRO SEMBRA ANCHE LEGGERE: GUARDA SEMPRE IN BASSO), PIUTTOSTO NON BISOGNA DIMENTICARE CHE LA FOX È STATA LA PIÙ GRANDE SOSTENITRICE, E LO È TUTT’OGGI, DI TRUMP E DEL TRUMPISMO, NONCHÉ SI È BATTUTA PER DIFENDERE L’EX PRESIDENTE DURANTE L’ASSALTO DI CAPITOL HILL. NON PUÒ ESSERE UNA COINCIDENZA…

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politica

LA GUERRA GRANDE: LA SFIDA USA-CINA-RUSSIA PER IL PRIMATO MONDIALE – L'ANALISI DI LUCIO CARACCIOLO, DALLA GUERRA IN UCRAINA ALLE TENSIONI A TAIWAN: "LA CINA, CHE PER L'AMERICA È L’UNICO AVVERSARIO STRATEGICO, NON APPREZZA L'AVVENTURA DI MOSCA IN UCRAINA. EPPURE NON PUÒ PERMETTERSI DI PERDERE LA RUSSIA PERCHÉ FINIREBBE ACCERCHIATA DA POTENZE NEMICHE - IL "PORCOSPINO ARMATO" TAIWAN, LA QUESTIONE DELL'INDO-PACIFICO E L'ESPLOSIONE DEMOGRAFICA DELL'EX TERZO MONDO CHE RISCHIA DI APRIRE NUOVI FRONTI…