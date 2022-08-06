GIORGIA MELONI INTERVISTATA DA FOX GIORGIA MELONI INTERVISTATA DA FOX GIORGIA MELONI INTERVISTATA DA FOX donald trump su fox donald trump intervistato da fox news dopo il caos afghano GIORGIA MELONI INTERVISTATA DA FOX
FLASH! - A PROPOSITO DELL’INTERVISTA ALLA FOX NEWS DELLA MELONI: NON SORPRENDE L’INGLESE (TRA L’ALTRO SEMBRA ANCHE LEGGERE: GUARDA SEMPRE IN BASSO), PIUTTOSTO NON BISOGNA DIMENTICARE CHE LA FOX È STATA LA PIÙ GRANDE SOSTENITRICE, E LO È TUTT’OGGI, DI TRUMP E DEL TRUMPISMO, NONCHÉ SI È BATTUTA PER DIFENDERE L’EX PRESIDENTE DURANTE L’ASSALTO DI CAPITOL HILL. NON PUÒ ESSERE UNA COINCIDENZA…-
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LA GUERRA GRANDE: LA SFIDA USA-CINA-RUSSIA PER IL PRIMATO MONDIALE – L'ANALISI DI LUCIO CARACCIOLO, DALLA GUERRA IN UCRAINA ALLE TENSIONI A TAIWAN: "LA CINA, CHE PER L'AMERICA È L’UNICO AVVERSARIO STRATEGICO, NON APPREZZA L'AVVENTURA DI MOSCA IN UCRAINA. EPPURE NON PUÒ PERMETTERSI DI PERDERE LA RUSSIA PERCHÉ FINIREBBE ACCERCHIATA DA POTENZE NEMICHE - IL "PORCOSPINO ARMATO" TAIWAN, LA QUESTIONE DELL'INDO-PACIFICO E L'ESPLOSIONE DEMOGRAFICA DELL'EX TERZO MONDO CHE RISCHIA DI APRIRE NUOVI FRONTI…
BOTTURA FA FREDDURA - IL CENTRO-SINISTRA NON È UNA COALIZIONE, È UN KAMASUTRA POLITICO. IERI AD ESEMPIO ANDAVA MOLTO LO SMORZA-CALENDA - LETTA TRASCORRERÀ IL WEEKEND A PISA: FARMACIE ALLERTATE PER TRIPLICARE LE SCORTE DI XANAX. INTERVISTA DELLA MELONI A FOX: È STATA ACCOLTA DA 21 COLPI DI BANNON.
“SIAMO NELLA MERDA CON L'INFLAZIONE E VOI STATE QUI A CHIEDERMI DEI SOLDI NELLA CUCCIA DEL CANE?” – A SINISTRA FANNO LE BATTAGLIE SUL TETTO AL CONTANTE MA SUI 24MILA EURO DELLA CIRINNA’ TUTTO TACE. ANZI LEI SI INCAZZA PURE – LA SENATRICE DEM HA RICHIESTO LA SOMMA TROVATA UN ANNO FA NELLA CUCCIA DEL FORTUNATISSIMO CANE DENTRO L’AZIENDA DI CAPALBIO: “LI VORREI DARE IN BENEFICENZA”. IL GIP PER ORA DICE NO - SCRICCHIOLA IL COLLEGIO BLINDATO PER LA CIRINNA'?
QUANDO CALENDA EL SOL – IL CHURCHILL DEI PARIOLI CONSIDERA IL PD “UNA GRANDE SEDUTA DI PSICANALISI”: "SINISTRA O DESTRA? NO, IO RISOLVO PROBLEMI"- CECCARELLI: "NON SARÀ CHE CALENDA FUNZIONA COSÌ COM'È E CHE POTREBBE RACCOGLIERE VOTI NEL BACINO DOVE IL CENTROSINISTRA NON ARRIVA PROPRIO IN FORZA DEL SUO PERSONAGGIO IPER-DIVISIVO A SINISTRA?" - IL CONSIGLIO DI MICHELE SERRA A CALENDA