Un leader ormai innoquo. Credo #Berlusconi pic.twitter.com/lV5CiTlMDG— stefano menichini (@smenichini) September 19, 2022
stefano menichini foto di bacco
FLASH! QUALCUNO NON VUOLE BENE A BERLUSCONI! IL SOCIAL MEDIA MANAGER O CHI GLI SCRIVE I TWEET COMMETTE UN ERRORE SESQUIPEDALE: SCRIVE INNOCUO CON LA "Q" -L’EX DIRETTORE DI "EUROPA QUOTIDIANO" STEFANO MENICHINI IRONIZZA: “BERLUSCONI? UN LEADER ORMAI INNOQUO”-
Un leader ormai innoquo. Credo #Berlusconi pic.twitter.com/lV5CiTlMDG— stefano menichini (@smenichini) September 19, 2022
stefano menichini foto di bacco
UN GOVERNO DI CENTRODESTRA? DURA MINGA! - SCRIVE IL FINANCIAL TIMES :"CHI È LA VERA GIORGIA MELONI? UNA SOBILLATRICE DI ESTREMA DESTRA, UNA CONSERVATRICE CHE DIFENDE I VALORI DELLA FAMIGLIA, UNA STRENUA DIFENSORA DELL'UCRAINA O UNA MINACCIA PER L'UE?" - IL QUOTIDIANO BRITANNICO THE GUARDIAN: "SE GIORGIA MELONI SALISSE AL POTERE ALLA TESTA DI UNA COALIZIONE DI ESTREMA DESTRA, LE CONSEGUENZE ECONOMICHE E SOCIALI POTREBBERO ESSERE TERRIBILI". E ANCORA. "TRA I TANTI PERSONAGGI POCO ATTRAENTI DELLA DESTRA ITALIANA, IL MEGLIO CHE SI POSSA DIRE DI MELONI È CHE NON È MATTEO SALVINI..."
IL CENTRODESTRA COME FARA’ A GOVERNARE SE BERLUSCONI, MELONI E SALVINI SONO DIVISI SU TUTTO? IL CAV SI SMARCA DA FRATELLI D’ITALIA E LEGA SU ORBAN – LA MELONI CONTESTA L'UE: "NON SONO D'ACCORDO CON QUELLO CHE STA FACENDO CON L'UNGHERIA" - "DONNA GIORGIA" NON HA CAPITO IL MESSAGGIO RECAPITATOLE DALLA COMMISSIONE UE (CHE VUOLE TOGLIERE IL PNRR A ORBAN). IL RISCHIO CON I SOVRANISTI DE' NOANTRI A PALAZZO CHIGI E' CHE TOLGANO IL PNRR ANCHE A NOI. E SENZA I 209 MILIARDI DEL PIANO FINIAMO COL CULO A TERRA…
IL SISTEMA ORBAN, COME L’UNGHERIA E’ DIVENTATA UNA “DEMOCRATURA” - SONO STATI RIDOTTI GLI SPAZI DI LIBERTA’, CREATI MURI ANTI-MIGRANTI E APPROVATE LEGGI CHE TENGONO LE DONNE A CASA A FARE FIGLI - IL MECCANISMO ELETTORALE E’ DOPATO, GARANTENDO SEMPRE LA VITTORIA A ORBAN, E LE OPPOSIZIONI SONO STATE CREATE A TAVOLINO - IL CAPETTO UNGHERESE HA DEPOTENZIATO IL SENTIMENTO STORICAMENTE ANTIRUSSO DELLA DESTRA UNGHERESE, TRASFORMANDOLO IN PULSIONE ANTIOCCIDENTALE...
“MI ASPETTO ALTRI INTERVENTI ‘ESTERNI’ PER OSTACOLARE LA VITTORIA DI GIORGIA MELONI” - GUIDO CROSETTO EVOCA MANINE E MANONE PRIMA E DOPO IL VOTO: “C'È UNA PARTE DELLA MAGISTRATURA CHE SI È SCHIERATA NELLE LISTE, ED È SOSTENUTA DA MOLTI COLLEGHI IN CARICA E IN PIENA ATTIVITÀ. MI PARREBBE STRANO ARRIVARE AL VOTO SENZA UN INTERVENTO - I DOCUMENTI AMERICANI SUI PUTINIANI D'EUROPA? È UN TENTATIVO DI CONDIZIONARE LE ELEZIONI POLITICHE. MA LA MENTE DI QUESTA OPERAZIONE NON È IN AMERICA, BENSÌ IN ITALIA. QUESTE COSE PASSANO ATTRAVERSO CANALI GRIGI, PERSONE CHE FORMALMENTE RAPPRESENTANO LE ISTITUZIONI MA SPESSO…”
A SALVINI MANCA SOLO L’ENDORSEMENT DI PUTIN – MARINE LE PEN, NEL GIORNO IN CUI IL LEADER DELLA LEGA PARLA ALL'AMERICANO “NEWSMAX”, GLI RECAPITA UN MESSAGGIO DI AUGURI: “BUONA FORTUNA MATTEO! ANCORA E SEMPRE CON TE!” (CHISSA’ COME L’HANNO PRESA A BRUXELLES E A WASHINGTON...) - MARINE NEL 2017 HA POTUTO PARTECIPARE ALLE ELEZIONI GRAZIE A UN PRECEDENTE PRESTITO DI QUASI 10 MILIONI OTTENUTO IN RUSSIA...