CHIARA FERRAGNI CON I GIOVANI DEL PDL CHIARA FERRAGNI CON I GIOVANI DEL PDL
STORIA INSTAGRAM CHIARA FERRAGNI CONTRO FRATELLI D ITALIA chiara ferragni 2 chiara ferragni IL POST DI FEDEZ CON MATTARELLA
FLASH! - QUANDO IL PASSATO TI TRAPASSA: CHE CI FACEVA DI BELLO LA VISPA CHIARA FERRAGNI, OGGI AVVERSARIA DEL CENTRODESTRA, TRA I VIRGULTI DEL BERLUSCONISMO EPOCA PDL. IN QUEL PARTITO DELLE LIBERTA' DOVE ERA CONFLUITA ANCHE ALLEANZA NAZIONALE DI FINI, MELONI COMPRESA...-
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STORIA INSTAGRAM CHIARA FERRAGNI CONTRO FRATELLI D ITALIA chiara ferragni 2 chiara ferragni IL POST DI FEDEZ CON MATTARELLA
DIRTY DI MAIO! “IL MINISTRO SI È DIVERTITO, HA DETTO CHE STAVA FRESCO LÌ IN ALTO” - PARLA A “UN GIORNO DA PECORA” SU RAI RADIO1 IL TITOLARE DELLA TRATTORIA DOVE IERI È STATO FATTO ROTEARE IN ARIA IL "PATRICK SWAYZE DI POMIGLIANO" - “NON È STATO DIFFICILE PERCHÉ LUI È MOLTO LEGGERO” NONOSTANTE SI SIA MAGNATO “PASTA PATATE PROVOLA, POLPETTE, FRIARIELLI, PEPERONI E FRITTURINA” (A SCROCCO MA CON LAUTA MANCIA) - QUESTA CAMPAGNA ELETTORALE PER LUIGINO STA ANDANDO DI MAIO IN PEGGIO - VIDEO
LE TANTE VITE DEL GRILLINO MANLIO DI STEFANO – NEL 2016 VOLAVA IN RUSSIA PER BACIARE LA PANTOFOLA DI PUTIN SOSTENENDO CHE “L'UCRAINA FOSSE UNO STATO FANTOCCIO DEGLI USA” MA DOPO UN RUSSO RISVEGLIO L'EX PUTINIANISSIMO SOTTOSEGRETARIO DEGLI ESTERI ORA È DIVENTATO IL MIGLIORE AMICO DI BIDEN E RILANCIA LA PROPOSTA DI INSTITUIRE UNA COMMISIONE D’INCHIESTA CHE INDAGHI I RAPPORTI TRA RUSSIA E PARTITI ITALIANI (INIZIAMO DA LUI?) - MA IL WEB NON DIMENTICA IL SUO PASSATO E LO SPERNACCHIA - VIDEO
“SONO CLEMENTE, SONO PADRE E SONO DEMOCRISTIANO” – MASTELLA SHOW A “UN GIORNO DA PECORA” DOVE SI IMPROVVISA CANTANTE E OFFRE LA SUA VERSIONE DEL TORMENTONE DI GIORGIA MELONI - IL CEPPALONICO SENZA FRENI DÀ IL SUO NUMERO DI CELLULARE IN DIRETTA - “GLI OCCHI DELLA TIGRE CE LI HA PIÙ MELONI CHE LETTA” – IL SUO CANDIDATO PREMIER PREFERITO? “MASTELLA. IO SONO ETERNO, SAREI IN GRADO DI FARE IL PREMIER MOLTO MEGLIO DI ALTRI” - VIDEO
“SE NON FOSSE INTERVENUTO L’ANGELO CALENDA A SALVARLO, RENZI AVREBBE DOVUTO TROVARE UN LAVORO O CHIEDERE IL REDDITO DI CITTADINANZA” – GIUSEPPE CONTE AL FIELE CONTRO IL SUO VECCHIO NEMICO MATTEUCCIO – CARO PEPPINIELLO APPULO, NON TI PREOCCUPARE, IN CASO DI NON RIELEZIONE IL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO HA GIÀ UN NAVIGATOR: MOHAMMAD BIN SALMAN - VIDEO
“UNO DEI MOTIVI PER CUI ZELENSKY NON VUOLE NEGOZIARE È CHE LUI STESSO VERREBBE MESSO IN DISCUSSIONE” – LUCIO CARACCIOLO: “MOSCA PENSA DI COMBATTERE CONTRO KIEV, MA SI TROVA A COMBATTERE CONTRO GLI USA” – “ STA CERCANDO UN EQUILIBRIO, TRA LA NECESSITÀ DI DISSANGUARE LA RUSSIA SENZA FARLA CROLLARE E QUINDI HA BISOGNO DI STABILIRE UN LIMITE, UNA MISURA ALL'EUFORIA CHE SEMBRA CONTAGIARE KIEV” (COME DAGO-RIVELATO, GLI AMERICANI VOGLIONO CHE ANCHE ZELENSKY ABBASSI LA CRESTA)