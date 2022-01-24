FLASH - QUESTA E' BELLA, ANZI BELLONI: COME MAI IL "FATTO QUOTIDIANO" SOSTIENE, SIA SUL CARTACEO CHE NELLA VERSIONE ONLINE, L'ELEZIONE AL COLLE DI ELISABETTA BELLONI? - CONTE, DA BRAVO SOLDATINO, HA PRESO LA LINEA DA TRAVAGLIO E I DEPUTATI M5S SI SONO INCAZZATI: "CHI DECIDE LA LINEA, LUI O NOI?" - PETER GOMEZ SU TWITTER: "UNA DONNA AL QUIRINALE. ELISABETTA BELLONI, LA PERSONA GIUSTA AL POSTO GIUSTO" - MA IN QUALE PAESE DELLE BANANE CHI GUIDA I SERVIZI SEGRETI DIVENTA CAPO DI STATO?

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IL FATTO QUOTIDIANO SOSTIENE ELISABETTA BELLONI AL QUIRINALE

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politica

CI POSSIAMO PERMETTERE LO STALLO SUL QUIRINALE MENTRE INFURIANO VENTI DI GUERRA IN UCRAINA? LE BORSE CHIUDONO IN ROSSO PER COLPA DELL'ESCALATION DELLA CRISI TRA MOSCA E KIEV CON GLI USA CHE STANNO VALUTANDO L'IPOTESI DI INVIARE SOLDATI E MEZZI DA GUERRA NEI PAESI DELL’EUROPA DELL'EST - MILANO PERDE IL 4%. A PESARE SONO ANCHE I TIMORI DI UNA STRETTA DELLA FED SULLA POLITICA MONETARIA – IL COMMISSARIO EUROPEO GENTILONI: “FERMARE L’ESCALATION AVVIATA DALLA RUSSIA IN UCRAINA. LE SFERE D’INFLUENZA LASCIAMOLE AGLI ARCHIVI DEL NOVECENTO”