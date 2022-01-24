FLASH - QUESTA E' BELLA, ANZI BELLONI: COME MAI IL "FATTO QUOTIDIANO" SOSTIENE, SIA SUL CARTACEO CHE NELLA VERSIONE ONLINE, L'ELEZIONE AL COLLE DI ELISABETTA BELLONI? - CONTE, DA BRAVO SOLDATINO, HA PRESO LA LINEA DA TRAVAGLIO E I DEPUTATI M5S SI SONO INCAZZATI: "CHI DECIDE LA LINEA, LUI O NOI?" - PETER GOMEZ SU TWITTER: "UNA DONNA AL QUIRINALE. ELISABETTA BELLONI, LA PERSONA GIUSTA AL POSTO GIUSTO" - MA IN QUALE PAESE DELLE BANANE CHI GUIDA I SERVIZI SEGRETI DIVENTA CAPO DI STATO?
IL FATTO QUOTIDIANO SOSTIENE ELISABETTA BELLONI AL QUIRINALE
IL FATTO QUOTIDIANO SOSTIENE L ELEZIONE AL QUIRINALE DI ELISABETTA BELLONIPETER GOMEZ SOSTIENE L ELEZIONE AL QUIRINALE DI ELISABETTA BELLONIIL FATTO QUOTIDIANO SOSTIENE L ELEZIONE AL QUIRINALE DI ELISABETTA BELLONI