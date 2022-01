CI POSSIAMO PERMETTERE LO STALLO SUL QUIRINALE MENTRE INFURIANO VENTI DI GUERRA IN UCRAINA? LE BORSE CHIUDONO IN ROSSO PER COLPA DELL'ESCALATION DELLA CRISI TRA MOSCA E KIEV CON GLI USA CHE STANNO VALUTANDO L'IPOTESI DI INVIARE SOLDATI E MEZZI DA GUERRA NEI PAESI DELL’EUROPA DELL'EST - MILANO PERDE IL 4%. A PESARE SONO ANCHE I TIMORI DI UNA STRETTA DELLA FED SULLA POLITICA MONETARIA – IL COMMISSARIO EUROPEO GENTILONI: “FERMARE L’ESCALATION AVVIATA DALLA RUSSIA IN UCRAINA. LE SFERE D’INFLUENZA LASCIAMOLE AGLI ARCHIVI DEL NOVECENTO”