veltroni viva rai 2 veltroni fiorello viva rai 2
FLASH! "C'ERANO I CINGHIALI QUANDO ERA SINDACO? NO, C'ERANO I SINDACI". LA BATTUTA AL VELENO DI VELTRONI, OSPITE DI FIORELLO A "VIVA RAI 2" (COSA RISPONDE GUALTIERI?) - "IL PARTITO DEMOCRATICO? È PARTITO... SPERIAMO CHE ARRIVI ANCHE DEMOCRATICO. COME DICEVA PAPA GIOVANNI PAOLO II, NON ABBIATE PAURA. E NON PARLATE MALE DI VOI STESSI"-
LA “CURA” DI VIKTOR ORBAN ALLO SCANDALO QATAR-GATE: "ABOLIAMO L'EUROPARLAMENTO" - IL PREMIER UNGHERESE INVOCA LA MANNAIA: “LA NOSTRA SOLUZIONE È CREARE UN NUOVO PARLAMENTO EUROPEO, COMPOSTO DA DELEGATI NAZIONALI. CIÒ GARANTISCE MAGGIORE CONTROLLO AGLI STATI MEMBRI!” - “REPUBBLICA”: “L'UE, SEMMAI, DOVREBBE INIZIARE A CHIEDERSI SE LA SOMMA DELLE CONTRADDIZIONI DI ORBÁN PERMETTE ANCORA LA PERMANENZA DELL'UNGHERIA TRA I 27. I DEFICIT SULLA STATO DI DIRITTO SONO EVIDENTI E ANCHE LA SUA COSTANTE VICINANZA ALLA RUSSIA”
LO HA CAPITO PURE PUTIN: “LA GUERRA IN UCRAINA PRIMA FINISCE MEGLIO È” – QUALCOSA INIZIA A MUOVERSI NELLA DIPLOMAZIA INTERNAZIONALE E “MAD VLAD” CERCA IL DIALOGO (MA CONTINUA A BOMBARDARE SUI CIVILI): “TUTTI I CONFLITTI TERMINANO CON UN QUALCHE NEGOZIATO”, MA PER IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO BLINKEN: “LA RUSSIA NON HA DIMOSTRATO NESSUNA VOLONTÀ SIGNIFICATIVA DI NEGOZIARE” – E PUTIN FA IL BULLETTO: “SCHIACCEREMO ANCHE I MISSILI PATRIOT…”
“SE A UN LAUREATO VIENE OFFERTO UN POSTO DA CAMERIERE, È GIUSTO CHE ACCETTI” - IL SOTTOSEGRETARIO AL LAVORO, CLAUDIO DURIGON, FINALMENTE DICE LA VERITA’ DIETRO LA BATTAGLIA CONTRO IL REDDITO: SERVE MANODOPERA A BASSO COSTO PER IL SETTORE DEL TURISMO E DELLA RISTORAZIONE - TANT’E’ VERO CHE DURIGON NON SPENDE UNA PAROLA SULLA QUESTIONE DEI SALARI - NON E’ POCO DIGNITOSO FARE IL CAMERIERE: IL PROBLEMA È LAVORARE 10-12 ORE AL GIORNO PER 700 EURO...
LIQUIDARE THE DONALD PER VIA GIUDIZIARIA – IL COMITATO DELLA CAMERA DEGLI STATI UNITI ACCUSA TRUMP DI AVER TENTATO DI RIBALTARE L’ESITO DELLE ELEZIONI DEL 2020 E CHIEDE CHE VENGA INCRIMINATO PER AVER “INCITATO, ASSISTITO E SOSTENUTO” L’INSURREZIONE DEL 6 GENNAIO AL CAMPIDOGLIO – PER LA COMMISSIONE, L'EX PRESIDENTE SI È IMPEGNATO ATTIVAMENTE PER “TRASMETTERE FALSE SCHEDE ELETTORALI DEL COLLEGIO ELETTORALE AL CONGRESSO E AGLI ARCHIVI NAZIONALI” NONOSTANTE I SUOI AVVOCATI LO AVESSERO AVVERTITO CHE ERA ILLEGALE...