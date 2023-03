27 mar 2023 17:27

FLASH - IL "GOLPE" IN FORZA ITALIA, CHE HA DISARCIONATO LICIA RONZULLI E I SUOI, NON SARA' ISOLATO: PRESTO SI ASSISTERA' ALLA "MELONIZZAZIONE" DI RETE4, CHE A LUNGO E' STATO UN FORTINO RONZULLIAN-SALVINIANO (IN QUESTO CONTESTO SI INSERIRA' IL TALK CONDOTTO DAL COMPAGNO DELLA PREMIER, ANDREA GIAMBRUNO) - LA SPINTA PRO-LEGA DELLA RETE VERRA' RIDIMENSIONATA IN FAVORE DI UN MAGGIORE EQUILIBRIO...