FLASH!! "JENA": "SECONDO SALVINI GLI ULTIMI FASCISTI SONO QUELLI CHE ODIANO ISRAELE. OLTRE A QUELLI CHE STANNO AL GOVERNO"-
FLASH!! "JENA": "SECONDO SALVINI GLI ULTIMI FASCISTI SONO QUELLI CHE ODIANO ISRAELE. OLTRE A QUELLI CHE STANNO AL GOVERNO"-
FLASH! - LUNGO INCONTRO A MILANO TRA L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI DISCOVERY (CANALE 9), ALESSANDRO ARAIMO, ED ELEONORA “TINNY” ANDREATTA, GIA' A CAPO DELLA FICTION RAI, ED ORA VICE PRESIDENTE (SCONTENTA) PER I CONTENUTI ITALIANI IN NETFLIX. STA SUCCEDENDO QUALCOSA? LO SBARCO DI FAZIO SUL NOVE HA AVUTO UN EFFETTO DIROMPENTE: NON ERA MAI ACCADUTO CHE IL CANALE DI WARNER BROS-DISCOVERY TALLONASSE STABILMENTE RETE 4 E FOSSE DAVANTI A RAI2 - IL DUOPOLIO TV È FINITO?
DAGOREPORT - A PROPOSITO DELL'INTERVISTA DEL DIRETTORE DEL TG1, GIAN MARCO CHIOCCI, AL PAPA: IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DELLA SANTA SEDE, PAOLO RUFFINI, NON NE SAPEVA NULLA - CINQUE MINUTI PRIMA DELLA MESSA IN ONDA HANNO MANDATO IL TESTO AL SUO BRACCIO DESTRO, ANDREA TORNIELLI - NEANCHE IL VATICANISTA DEL TG1, IGNAZIO INGRAO, NE ERA AL CORRENTE, CHIOCCI LO HA AVVERTITO PER TELEFONO QUANDO L'INTERVISTA STAVA PER INIZIARE...
FLASH! - TRA PIERSILVIO E MARINA, C'E' IL NODO FASCINA - DOPO IL CRUDELE SFRATTO ALLE OLGETTINE, PIERSILVIO HA DATO TEMPO FINO A GENNAIO ALLA SORELLA MARINA PER CONVINCERE LA SUA ADORATA MARTA A RIEMPIRE I BAULI E ABBANDONARE ARCORE (IL PERSONALE DI SERVIZIO COSTA UNA TOMBOLA ALLA FAMIGLIA BERLUSCONI) - MA NON SARA' FACILE: LA RECENTE INTERVISTA DELL'INCONSOLABILE "VEDOVA" AL "CORRIERE", TRA LE RIGHE, ERA UN "ATTO POLITICO" PER RIBADIRE DI NUOVO CHE LEI E' L'EREDE POLITICO DEL CARO ESTINTO. E MARINA TEMPOREGGIA...
DUE POLLI E UN PROSCIUTTO – IL CRUDELE SCHERZO TELEFONICO DI ALBERTO SORDI A ELEONORA ROSSI DRAGO - LUI LE TELEFONO' ALL’UNA E MEZZA DI NOTTE, LA SVEGLIA… “SCUSI SIGNORA, SONO MORTIFICATISSIMO”, “MA CHI È LEI?”. “SONO IL SEGRETARIO DEL PREMIO NOCE D’ARGENTO. ABBIAMO UN’EMERGENZA. LEI SA CHE DOMANI AVREMMO MANDATO UNA MACCHINA PER LA CERIMONIA, NO? BEH, NON POSSIAMO PIÙ. LEI NON FA UNA PIEGA E DICE CHE CI PENSA LEI A VENIRE, SI ORGANIZZA...”
DAGOREPORT - È INIZIATA LA BATTAGLIA PER L’ACRI - PER ANNI E ANNI CHI HA TIRATO I FILI DELL’ORGANISMO CHE RAGGRUPPA LE FONDAZIONI BANCARIE E LE CASSE DI RISPARMIO SONO STATI DUE DEMOCRISTIANI, DIOSCURI DELLA FINANZA BIANCA: GIOVANNI BAZOLI E GIUSEPPE GUZZETTI. IL LORO CANDIDATO È GIOVANNI AZZONE. ORA SCENDE IN PISTA ANCHE PALENZONA, MA CONTRO GUZZETTI E SENZA PIÙ IL SUPPORTO DI INTESA, LA VIA È SBARRATA - MENTRE IL SUO AMATO PROFUMO, GUZZETTI VUOLE PIAZZARLO ALLA PRESIDENZA DELLA CDP. OUTSIDER: GAETANO MICCICHÈ…