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FLASH - LA "POMPEIANA ESPERTA" MARIA ROSARIA BOCCIA IN UNA SERIE DI STORIE INSTAGRAM PUNGE IL VIGNETTISTA FEDERICO PALMAROLI, IN ARTE "OSHO", E SOTTOLINEA CHE DELLA SUA INTERVISTA AL “CORRIERE” DI OGGI L’HANNO COLPITA DUE FRASI (“NON HO FATTO SATIRA SU BOCCIA-SANGIULIANO PERCHE’ MI E’ SEMBRATA UNA VICENDA UMANA” E “HO FATTO SATIRA SU SANGIULIANO NEL CASO DELLA GAFFE GALILEI-COLOMBO”) – IL COMMENTO DELLA QUASI CONSULENTE DEL MINISTERO DELLA CULTURA: “NON RICORDAVO TUTTA QUESTA SENSIBILITA’” – POI CITA FANTOZZI (“COME E’ UMANO LEI”) E UNA FRASE DEL PADRE DEL FUTURISMO FILIPPO TOMMASO MARINETTI CON BIGLIETTINO FIRMATO PALMAROLI “CON LA CONSUETA STIMA” – UN'ALLUSIONE AL FATTO CHE "L’OSHO DE NOANTRI" SEDEVA, VOLUTO DA SANGIULIANO, NEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA MOSTRA SUL FUTURISMO?-
DAGOREPORT - CULO VUOLE CHE IL VOTO DEL PARLAMENTO EUROPEO CAPITI UNA VOLTA. URSULA CE L’HA FATTA COL 51%, PAGANDO LA SUA SVOLTA A DESTRA CON LA DUCETTA (CHE, IN CAMBIO, HA OTTENUTO LA VICE PRESIDENZA DI FITTO) - UN QUADRO POLITICO COSÌ PARCELLIZZATO MOSTRA AD URSULA UNA VIA ACCIDENTATA. TRUMP È ALLE PORTE. E PER L’EUROPA LA RICREAZIONE È FINITA. NON SI CAPISCE PERCHÉ WASHINGTON PER LA NATO DEVE SBORSARE IL 60% E L’UE IL 40. DOVETE CACCIARE I DINDI - I 27 PAESI DELL’UE LA FORZA ECONOMICA CE L’HANNO. MA NON HANNO L’UNITÀ, VEDI IL FILO-PUTIN ORBAN. E IL PRIMO OBIETTIVO DI URSULA SARÀ DI TOGLIERE DI MEZZO L’UNANIMITÀ IN CONSIGLIO EUROPEO A FAVORE DI UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA….
DAGOREPORT – PER IL MOVIMENTO 5 STELLE NON C’È ALTERNATIVA AL CAMPO LARGO: DA SOLI, SENZA I VOTI DEL PD, GLI EX GRILLINI SONO IRRILEVANTI E VANNO A SBATTERE. SENZA I PURI E DURI DI BEPPE-MAO, PERDERANNO UN PO’ DI VOTI. MA AL VOTO POLITICO DEL 2027 È PROBABILE CHE M5S SI ASSESTERÀ AL PARI DI AVS: INTORNO AL 6% - È LA VITTORIA ANCHE DI CASALINO, TAVERNA, FICO, PATUANELLI, DA SEMPRE FAVOREVOLI ALL’INTESA CON I DEM. E’ LA SCONFITTA, INVECE, DI MARCO TRAVAGLIO, CHE IL DIRETTORE DE “IL FATTO” COPRE CON LA SUPERCAZZOLA DI ESSERE “PROGRESSISTI INDIPENDENTI”. QUELLO CHE È CERTO È CHE MARCOLINO NON È PIÙ IL SUGGERITORE DI CONTE - E’ VERO CHE TRA ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE C’È DI MEZZO LA GUERRA UCRAINA. MA NEL 2025 SI CHIUDERÀ…
DAGOREPORT - LA RAI È SOLO LA PUNTA DELL’ICEBERG: TAJANI HA MOLTE RAGIONI PER ESSERE INCAZZATO CON LA DUCETTA – SI È SBATTUTO IN EUROPA PER FAR INGOIARE AL PPE IL ROSPO FITTO E IL SUPPORTO DI FDI ALLA MAGGIORANZA URSULA, E IN CAMBIO COSA RICEVE UN CALCIO IN CULO - IL RAFFORZAMENTO (IN CHIAVE ANTI-FORZA ITALIA) DEL PARTITINO CENTRISTA DI LUPI, CON LO ZAMPINO DI GIORGIA, E IL SUO POSSIBILE COMMISSARIAMENTO CON LA “PROMOZIONE” DI ELISABETTA BELLONI AGLI AFFARI EUROPEI (ORA SOSPESA FINO A GENNAIO) – I MALUMORI DILAGONO IN FORZA ITALIA: SARÀ ANCORA IN COALIZIONE ALLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE DEL 2027? SONO IN MOLTI A SCOMMETTERE CHE I BERLUSCONI, CHE OGGI LE HANNO FATTO IL FAVORE DI NON MANDARE GIAMBUNO A "BELVE", SI SMARCHERANNO DAI FASCI DI GIORGIA E ANDRANNO A COSTITUIRE QUEL "CENTRO" CHE IL PD CERCA DISPERATAMENTE (VISTO CHE IN FUTURO IL M5S SI ASSESTERA' INTORNO AL 6%)
DAGOREPORT – IN EUROPA SI SONO MESSI A RIDERE QUANDO HANNO LETTO LA DICHIARAZIONE DI GIORGETTI SUL CASO UNICREDIT-BPM (“L’OPERAZIONE NON È STATA CONCORDATA COL GOVERNO”). MA SE C’È IL LIBERO MERCATO, TRA L’ALTRO IN UN CONTESTO IN CUI TUTTI INVOCANO FUSIONI PER CREARE “CAMPIONI” NAZIONALI ED EUROPEI, A PARTIRE DAL RAPPORTO DRAGHI SULLA COMPETITIVITÀ, NON SI CAPISCE PERCHÉ ORCEL AVREBBE DOVUTO CONCORDARE CON IL GOVERNO LE SUE DECISIONI – A PROPOSITO DELL’ITALIANITÀ INVOCATA DA SALVINI: SE È STRANIERA UNICREDIT, ALLORA COS’È BANCO BPM, IL CUI PRIMO SOCIO È LA BANCA FRANCESE CREDIT AGRICOLE (E IL SECONDO È IL FONDO AMERICANO BLACKROCK)?
DAGOREPORT – CDP IN GENERALI CON IL 5%? UNA FOLLIA! L’ESBORSO PER LA CASSA SAREBBE ENORME, CIRCA 2 MILIARDI - LA BISLACCA TROVATA, CHE SAREBBE OPERA DEL SOTTOSEGRETARIO FAZZOLARI, HA FATTO STORCERE IL NASO A PIAZZA AFFARI, SOPRATTUTTO PER L’USO UN PO’ TROPPO DISINVOLTO CHE I CAMERATI DI PALAZZO CHIGI PENSANO DI POTER FARE DI CDP (L’OBIETTIVO DI “FAZZO” È “STABILIZZARE” MILLERI E CALTAGIRONE NEL LEONE)