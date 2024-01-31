FLASH! - "SEI L'ITALIA CHE CI PIACE", COSÌ GIORGIA MELONI, IN PREDA A UN MOTO DI RETORICA PATRIOTTARDA, HA ACCOLTO JANNIK SINNER A PALAZZO CHIGI. PREGO? IL CITTADINO ITALIANO CHE PIACE ALLA COATTA PREMIER HA LA RESIDENZA A MONTECARLO E NON PAGA LE TASSE IN ITALIA? CHISSÀ DOVE SARA’ FINITO IL PATRIOTTISMO DELLA MELONA CHE RECENTEMENTE SU RETE4 HA COSÌ INFILZATO LA DINASTIA DEI PIÙ GRANDI EVASORI D’ITALIA, GLI AGNELLI, ACCUSANDOLI, TRA LE ALTRE COSE, DI AVER “TRASFERITO ALL’ESTERO SEDE FISCALE E LEGALE DELLA FIAT”…-