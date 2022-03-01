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SALVINI, UNO NESSUNO E CENTOMILA - ERA PUTINIANO E ORA PORTA I FIORI ALL’AMBASCIATA UCRAINA, NON VOLEVA GLI STRANIERI E ADESSO VA AL CONFINE CON LA POLONIA PER PRENDERE I PROFUGHI UCRAINI PER PORTARLI IN ITALIA - L’EX TRUCE DEL PAPEETE DISTINGUE FRA I PROFUGHI VERI (“GLI UCRAINI SONO CULTURALMENTE E MORALMENTE A NOI VICINI”) E I MIGRANTI CHE VENGONO DALL'AFRICA O DALLA SIRIA - LA STOCCATA A DRAGHI: “MI PIACEREBBE CHE FOSSE IN PRIMA LINEA, MAGARI LO È, MA NOI NON LO SAPPIAMO…”