SAPETE PERCHE’ VENTI PAESI AFRICANI SU 54 NON HANNO CONDANNATO LA GUERRA RUSSA IN UCRAINA? - MOSCA HA DISTRIBUITO SOLDI E SOLDATI IN MADAGASCAR, IN MALI, NELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA, IN SUDAN E ALTRI PAESI, PORTANDO A CASA CONCESSIONI MINERARIE - IL SENEGAL L'ANNO PROSSIMO INAUGURA GIACIMENTI IN COLLABORAZIONE CON IL GIGANTE PETROLIFERO RUSSO LUKOIL…