FLASH - LE "TRATTATIVE" ALLA RUSSA: PUTIN HA DETTO NEL COLLOQUIO TELEFONICO CON IL CANCELLIERE TEDESCO OLAF SCHOLZ CHE UN'INTESA CON KIEV È POSSIBILE SOLO "SE TUTTE LE RICHIESTE RUSSE" VENGONO SODDISFATTE...-
FLASH - LE "TRATTATIVE" ALLA RUSSA: PUTIN HA DETTO NEL COLLOQUIO TELEFONICO CON IL CANCELLIERE TEDESCO OLAF SCHOLZ CHE UN'INTESA CON KIEV È POSSIBILE SOLO "SE TUTTE LE RICHIESTE RUSSE" VENGONO SODDISFATTE...-
SAPETE PERCHE’ VENTI PAESI AFRICANI SU 54 NON HANNO CONDANNATO LA GUERRA RUSSA IN UCRAINA? - MOSCA HA DISTRIBUITO SOLDI E SOLDATI IN MADAGASCAR, IN MALI, NELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA, IN SUDAN E ALTRI PAESI, PORTANDO A CASA CONCESSIONI MINERARIE - IL SENEGAL L'ANNO PROSSIMO INAUGURA GIACIMENTI IN COLLABORAZIONE CON IL GIGANTE PETROLIFERO RUSSO LUKOIL…
SALVINI, UNO NESSUNO E CENTOMILA - ERA PUTINIANO E ORA PORTA I FIORI ALL’AMBASCIATA UCRAINA, NON VOLEVA GLI STRANIERI E ADESSO VA AL CONFINE CON LA POLONIA PER PRENDERE I PROFUGHI UCRAINI PER PORTARLI IN ITALIA - L’EX TRUCE DEL PAPEETE DISTINGUE FRA I PROFUGHI VERI (“GLI UCRAINI SONO CULTURALMENTE E MORALMENTE A NOI VICINI”) E I MIGRANTI CHE VENGONO DALL'AFRICA O DALLA SIRIA - LA STOCCATA A DRAGHI: “MI PIACEREBBE CHE FOSSE IN PRIMA LINEA, MAGARI LO È, MA NOI NON LO SAPPIAMO…”
IL DIPLOMATICO CHE IMBARAZZA IL PARLAMENTO - L'AMBASCIATORE ITALIANO A MOSCA, GIORGIO STARACE (FRATELLO DELL’AD DI ENEL, FRANCESCO), IN AUDIZIONE SI OSTINA A DIFENDERE I RUSSI, MANCO FOSSE PETROCELLI: MOSTRA PREOCCUPAZIONE SOLO PER I CONTRACCOLPI ECONOMICI DELLE SANZIONI, SENZA PRENDERE POSIZIONE CONTRO PUTIN - MA È L’AMBASCIATORE D’ITALIA O AMBASCIATORE RUSSO A MOSCA? E QUALI INTERESSI TUTELA? AH, SAPERLO…