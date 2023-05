10 mag 2023 12:34

FLASH! - REGALI CINESI: IL LEADER DELLA UIL, BOMBARDIERI, ALLA FINE DELL’INCONTRO DEI SINDACATI CON SALVINI AL MIT, HA REGALATO AL MINISTRO UN MODELLINO DI PONTE PER BAMBINI PER IRONIZZARE SUL SOGNO SALVINIANO DI PONTE SULLO STRETTO. IL "CAPITONE" GLI HA FATTO NOTARE CHE IL REGALO È MADE IN CHINA...