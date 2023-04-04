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FLASH! – INSIEME LE COINQUILINE ELLY SCHLEIN E CHIARA GRIBAUDO HANNO SFONDATO IL TETTO DI CRISTALLO DEL PD. MA ORA ARRIVANO I COCCI IN TESTA. DALLA SUA AMICA, LA VISPA DEPUTATA DI CUNEO SI ASPETTAVA UN RUOLO OPERATIVO NEL PARTITO PIUTTOSTO CHE UNA DECORATIVA VICEPRESIDENZA. ALLE LAMENTELE DI CHIARA, ELLY HA LANCIATO L’IDEA DI CANDIDARLA IL PROSSIMO ANNO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE PIEMONTE. UNA TOPPA PEGGIO DEL BUCO: GRIBAUDO SA BENE CHE LE PROBABILITA’ DI VINCERE APPARTENGONO ALLA FANTASIA…