FLASH - RENZI SI PRENDE UNA PAUSA DALLA POLITICA: "PIU' TEMPO PER ME". PERO' AVVISI QUANDO FINISCE, SENNO' NESSUNO NOTA LA DIFFERENZA (DA "SPINOZA")-
FLASH - RENZI SI PRENDE UNA PAUSA DALLA POLITICA: "PIU' TEMPO PER ME". PERO' AVVISI QUANDO FINISCE, SENNO' NESSUNO NOTA LA DIFFERENZA (DA "SPINOZA")-
FLASH! – INSIEME LE COINQUILINE ELLY SCHLEIN E CHIARA GRIBAUDO HANNO SFONDATO IL TETTO DI CRISTALLO DEL PD. MA ORA ARRIVANO I COCCI IN TESTA. DALLA SUA AMICA, LA VISPA DEPUTATA DI CUNEO SI ASPETTAVA UN RUOLO OPERATIVO NEL PARTITO PIUTTOSTO CHE UNA DECORATIVA VICEPRESIDENZA. ALLE LAMENTELE DI CHIARA, ELLY HA LANCIATO L’IDEA DI CANDIDARLA IL PROSSIMO ANNO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE PIEMONTE. UNA TOPPA PEGGIO DEL BUCO: GRIBAUDO SA BENE CHE LE PROBABILITA’ DI VINCERE APPARTENGONO ALLA FANTASIA…
FLASH! – VOCI DA NEW YORK: DONALD TRUMP NON VEDE L’ORA DI ESSERE INCRIMINATO. SA BENE CHE DIVENTARE MARTIRE E’ L’UNICA VIA PER TENTARE DI RIPRENDERSI LA CASA BIANCA. MA AL DI LA’ DI UNA SOLIDARIETA’ DI FACCIATA, ALL’INTERNO DEL PARTITO REPUBBLICANO, DA RON DESANTIS A MIKE POMPEO, NON SI DESIDERA ALTRO CHE FOTTERE “CRAZY DONALD” ALLE PRIMARIE…
L'IPOCRISIA DEI SINISTRELLI: QUELLI DI DESTRA SI POSSONO OFFENDERE A PRESCINDERE - TRAVAGLIO: "MA SULL’INGEGNERE DE BENEDETTI CHE DÀ DELLA “DEMENTE” A GIORGIA MELONI (UNA DONNA!), IL CIRCOLETTO DEGLI INDIGNADOS NON HA NULLA DA DIRE? O SI OCCUPA SOLO DI VIGNETTE E CARICATURE? O HA ANTICIPATO LA GITA DI PASQUETTA?"
IL CASO STORMY DANIELS È SOLO UN CAVALLO DI TROIA: I VERI GUAI PER TRUMP POTREBBERO ARRIVARE DA ALTRI PROCESSI. QUELLI AFFIDATI AL PROCURATORE JACK SMITH, CHE INDAGA SULLE CARTE SEGRETE PORTATE A MAR-A-LAGO E SULLE PRESSIONI PER LE ELEZIONI IN GEORGIA – IL TYCOON STA SFRUTTANDO LE SUE VICISSITUDINI GIUDIZIARIE A LIVELLO ELETTORALE. E STA FUNZIONANDO: IL SUO RIVALE PRINCIPALE, RON DESANTIS, STA CALANDO NEI SONDAGGI. MA L’ALA MODERATA STA RIPRENDENDO FORZA CON LIZ CHENEY…