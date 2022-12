DOPO LO SCANDALO TANGENTI AL PARLAMENTO EUROPEO, CRESCONO I TIMORI PER L’EXPO 2030: ANCHE ROMA E’ IN CORSA MA LA CANDIDATURA DELLA CAPITALE, COME DAGO-RIVELATO LA POSSIAMO RIPORRE NEL CASSETTO DEI SOGNI INFRANTI. LA CITTÀ VINCITRICE SARÀ RIAD, CAPITALE DELL’ARABIA SAUDITA - OLTRE A UN PATRIMONIO PERSONALE DI 550 MILIARDI CASH, MOHAMMED BIN SALMAN, CHE HA GIA’ IN MANO 60 PREFERENZE, SI AVVALE DELL’OPERA DI UN SENATORE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, TALE RENZI MATTEO, NEL RUOLO DI CONFERENZIERE CHE VA IN GIRO PER IL MONDO A ESALTARE IL ‘’RINASCIMENTO ARABO’’