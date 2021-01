COME UN GATTO IN AUTOSTRADA - LA COMMISSIONE EUROPEA TORNA A BUSSARE A ROMA PER CHIEDERE LUMI SULLA GESTIONE DEL DOSSIER AUTOSTRADE PER L'ITALIA IN MERITO ALLE NORME CHE IL GOVERNO HA APPROVATO A FINE 2019 CONTRO ASPI. LA COMMISSIONE CHIEDE SPIEGAZIONI PERCHÉ IL GOVERNO HA CAMBIATO DEI CONTRATTI IN MODO UNILATERALE - UN POTENZIALE NUOVO SCHIAFFONE A CONTE, PERCHÉ ERA STATO IL SUO FEDELISSIMO SEGRETARIO GENERALE ROBERTO CHIEPPA A VOLERLE DA PALAZZO CHIGI E A IMPORLE AL DEBOLE MIT DI PAOLA DE MICHELI