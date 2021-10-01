FLASH! A ROMA SI VA VERSO IL BALLOTTAGGIO MICHETTI-GUALTIERI - ALTRA PROIEZIONE "SWG" - IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA AL 31.40, GUALTIERI AL 25.90 E RAGGI AL 20.10 - CALENDA: "NON FAREMO APPARENTAMENTI, NE’ ALLEANZE. SU UN’INDICAZIONE DI VOTO DECIDEREMO NEI PROSSIMI GIORNI..." - A ROMA FRATELLI D'ITALIA E' IL PRIMO PARTITO, POI CALENDA. SOLO TERZO IL PD...

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HA VINTO MARIO DRAGHI! - IL CENTROSINISTRA CONQUISTA MILANO, NAPOLI E BOLOGNA AL PRIMO TURNO CON SALA (56,4%), MANFREDI (65,5%) E LEPORE (62,4%). SI VA AL BALLOTTAGGIO A ROMA (MICHETTI 31,7% E GUALTIERI 27,6%), TORINO (LO RUSSO 42,3% E DAMILANO 39,7%) E TRIESTE (DIPIAZZA 45,6% E RUSSO 33,4%) – DISFATTA PER SALVINI E MELONI - CROLLO DEL M5S NELLE CITTÀ GOVERNATE DALLE SINDACHE RAGGI E APPENDINO MA ANCHE NEL RESTO D'ITALIA: MENO DEL 9% A TORINO, POCO SOPRA IL 10% A ROMA - E ADESSO COSA SUCCEDERA'? VE LO DICE DAGOSPIA...