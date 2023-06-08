FLASH - L’INCONTRO DI GIORGIA MELONI CON OLAF SCHOLZ È ANDATO ABBASTANZA BENE, MA IL CANCELLIERE TEDESCO, SUI MIGRANTI, HA MESSO LA DUCETTA CON LE SPALLE AL MURO – SCHOLZ HA DETTO A DONNA GIORGIA CHE LA GERMANIA È DISPONIBILE A VERSARE ALL’ITALIA I 22MILA EURO A MIGRANTE PREVISTI DAL PIANO DELLA COMMISSIONE EUROPEA. SALVO POI RICORDARE ALLA PREMIER CHE SONO I SUOI “AMICI” A ESSERE CONTRARI: POLONIA, UNGHERIA, REPUBBLICA CECA, CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO DI VISEGRAD. IL SENSO DEL DISCORSO DI SCHOLZ È: “CARA GIORGIA, LI DEVI CONVINCERE TU AD APRIRE IL PORTAFOGLIO…”-