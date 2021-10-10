FLASH! E’ LA PRIMA VOLTA CHE LA ANNUNZIATA FA UN’INTERVISTA "TAGLIENTE”. A “IN MEZZ’ORA” ENRICO LETTA VA IN ONDA CON DUE TAGLI EVIDENTI SOPRA IL COLLETTO DELLA CAMICIA. SI È FATTO LA BARBA DI FRETTA O E’ COLPA DELLE RASOIATE DI SALVINI?

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enrico letta con i tagli sopra il colletto della camicia enrico letta con i tagli sopra il colletto della camicia enrico letta con i tagli sopra il colletto della camicia enrico letta con i tagli sopra il colletto della camicia enrico letta con i tagli sopra il colletto della camicia enrico letta con i tagli sopra il colletto della camicia

 

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IL MESSAGGIO DI DI DONNA CHE INGUAIA “GIUSEPPI” - “CON CONTE ABBIAMO UN AMICO A PALAZZO CHIGI” – APPENA LO SCHIAVO DI CASALINO SI INSEDIO’ A PALAZZO CHIGI NEL 2018, L'AVVOCATO D’AFFARI AL CENTRO DELLE INDAGINI PER TRAFFICO D'INFLUENZE ESPRESSE LA SUA GIOIA E MANDÒ UN SMS DI GIUBILO AI SUOI CLIENTI – IL “MAZARINO” DI CONTE POI È STATO COINVOLTO DA UN IMMOBILIARISTA PER RISOLVERE UN PROBLEMA CON LA RAGGI. CI FU UNA RIUNIONE CON VIRGY E DI DONNA. E LA SINDACA SBLOCCÒ LA SITUAZIONE