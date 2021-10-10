enrico letta con i tagli sopra il colletto della camicia enrico letta con i tagli sopra il colletto della camicia enrico letta con i tagli sopra il colletto della camicia
FLASH! E’ LA PRIMA VOLTA CHE LA ANNUNZIATA FA UN’INTERVISTA "TAGLIENTE”. A “IN MEZZ’ORA” ENRICO LETTA VA IN ONDA CON DUE TAGLI EVIDENTI SOPRA IL COLLETTO DELLA CAMICIA. SI È FATTO LA BARBA DI FRETTA O E’ COLPA DELLE RASOIATE DI SALVINI?-
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"LA RAGGI NON TORNERÀ A FARE L'AVVOCATO" – IL "NEW YORK TIMES" È IMPIETOSO SUL FALLIMENTO DI VIRGY A ROMA: RIFIUTI, BUS IN FIAMME, CINGHIALI, INCENDIO DEL PONTE, PISTE CICLABILI MAL TENUTE ECC. LA PROFEZIA SULLA SORTE DELLA RAGGI, CHE CERCHERÀ DI FARSI UN FUTURO POLITICO NEL MOVIMENTO 5 STELLE. ALLA FACCIA DI QUANDO I GRILLINI DICEVANO: "NOI NON CAMPIAMO CON LA POLITICA…". È EVIDENTE CHE NON CE NE LIBEREREMO MAI…
LA MELONI SUGLI SCONTRI DI ROMA: “E’ SQUADRISMO MA NON SO LA MATRICE”. IL PD: "GLIELA SPIEGHIAMO NOI" – LA "DUCETTA" COMMENTA ANCHE LA VECCHIA SORTITA DI MICHETTI SULLA SHOAH: “SONO FRASI MOLTO INFELICI. HA FATTO BENISSIMO A CHIARIRE IMMEDIATAMENTE LA SUA POSIZIONE E A RIBADIRE LA SUA TOTALE LONTANANZA DA OGNI FORMA DI ANTISEMITISMO" - IL PD: “CHIEDEREMO LA SCIOGLIMENTO DI FORZA NUOVA”
IL MESSAGGIO DI DI DONNA CHE INGUAIA “GIUSEPPI” - “CON CONTE ABBIAMO UN AMICO A PALAZZO CHIGI” – APPENA LO SCHIAVO DI CASALINO SI INSEDIO’ A PALAZZO CHIGI NEL 2018, L'AVVOCATO D’AFFARI AL CENTRO DELLE INDAGINI PER TRAFFICO D'INFLUENZE ESPRESSE LA SUA GIOIA E MANDÒ UN SMS DI GIUBILO AI SUOI CLIENTI – IL “MAZARINO” DI CONTE POI È STATO COINVOLTO DA UN IMMOBILIARISTA PER RISOLVERE UN PROBLEMA CON LA RAGGI. CI FU UNA RIUNIONE CON VIRGY E DI DONNA. E LA SINDACA SBLOCCÒ LA SITUAZIONE
“GUALTIERI, L’UNICA VIA POSSIBILE” – LA GRANDE NEMICA DELLA RAGGI, ROBERTA LOMBARDI, OGGI ASSESSORE DELLA REGIONE LAZIO, LANCIA UN APPELLO A TUTTO IL MOVIMENTO PER IL BALLOTTAGGIO E SGANCIA UN SILURO NEI CONFRONTI DELLA EX SINDACA: "SCENDI DAL BALCONCINO E VIENI IN MEZZO A NOI PER PARLARE AI CITTADINI..." - E POI VA A GUIDONIA ALLA PRESENTAZIONE DELLA GIUNTA M5s-PD (CON 2 ASSESSORI DEM)
IL MOVIMENTO RUOTINO DI SCORTA DEL PD? I DUBBI DI BEPPE GRILLO SULL’ALLEANZA CON I DEM DA SOCI DI MINORANZA – L’ELEVATO DI TORNO È STATO CHIAMATO IN CAUSA DA DEPUTATI E SENATORI PENSTATELLATI, CHE CONTESTANO LA LINEA CONTE TROPPO SCHIACCIATA SUI DEM. INTANTO BEPPE MAO METTE NEL MIRINO CONTE, SI COCCOLA LA RAGGI E PENSA A UNA TOURNÉE NEI PROSSIMI MESI…