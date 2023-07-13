FLASH! - SABATO MATTINA ALL'HOTEL PARCO DEI PRINCIPI DI ROMA IL CONSIGLIO NAZIONALE DI FORZA ITALIA È PRONTA A VOTARE IL SUPERFLUO ANTONIO TAJANI ALLA PRESIDENZA DEL PARTITO. NON AVENDO TRA I PIEDI CHI POSSA PRENDERE LE REDINI DEL DOPO-BERLUSCONI, NON SI PUÒ FARLO FUORI, ORA. OCCORRE PAZIENTARE FINO AL CONGRESSO DEL PROSSIMO ANNO, SCRUTARE IL VOTO EUROPEO, E VEDERE CHE FINE FARÀ FORZA ITALIA, CHE COSTA UN PACCO DI SOLDI AL DUO MARINA-PIER SILVIO. INTANTO LA CORRENTE ANTI-TAJANI DI LICIA RONZULLI STA GUADAGNANDO CONSENSI…-