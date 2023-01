‘GNAZIO CHE STRAZIO! – LA PRESA DI POTERE DEL PIRELLONE DA PARTE DEI FRATELLI LA RUSSA, IN BARBA A SALVINI E BERLUSCONI, METTE IN MOTO LA CONTRAEREA DI FORZA ITALIA, CON UN PEZZO AL CETRIOLO DE “IL GIORNALE”: “LA SECONDA CARICA DELLO STATO NON CONCEPISCE PALAZZO MADAMA COME UNA GABBIA DORATA. E SPESSO E VOLENTIERI ESCE DALLA TANA ISTITUZIONALE PER DIRE LA SUA… FINO ALLA SUA PRESENZA INGOMBRANTE ALLA PRESENTAZIONE A MILANO DEI CANDIDATI DI FRATELLI D’ITALIA ALLE PROSSIME REGIONALI”