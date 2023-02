19 feb 2023 19:54

FLASH DALLA SCALA: A POCHE ORE DAL CONCERTO MEYER RESTA SOLO - I VERI COMMITTENTI DEL CONCERTO SI DEFILANO: DARIO FRANCESCHINI E BEPPE SALA SI SONO INFLUENZATI. AD ACCOGLIERE CATERINA CASELLI, VERA PADRONA DELLA SERATA, CI SARANNO VITTORIO SGARBI, CHE GIÀ ANNUNCIA CELENTANO, VANONI E PAOLI, E TOMMASO SACCHI, ASSESSORE ALLA CULTURA DEL COMUNE - È VERAMENTE MEYER AD AVER DECISO DI INVITARE CONTE? DA QUANTO DICHIARATO IN UN'INTERVISTA AL SUO ARRIVO IN ITALIA SEMBRA IMPROBABILE, NON ASCOLTANDO PIÙ MUSICA LEGGERA DA QUANDO ERA RAGAZZO. E ALLORA CHI L'HA CONVINTO A PROCEDERE PRIMA CHE SI RIUNISSE IL CDA, COME DICHIARATO DAL CONSIGLIERE FRANCESCO MICHELI A "LA STAMPA"? AH, SAPERLO...