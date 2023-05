SI VEDE CHE ELLY STA ALL’OPPOSIZIONE E NON DEVE DARE RISPOSTE CONCRETE ALL’ITALIA – LA SCHLEIN RISPONDE ALL’AD DI ENI, CLAUDIO DESCALZI, CHE ALLA CONVENTION DI FORZA ITALIA HA LODATO L’EGITTO PER LE FORNITURE DI METANO DOPO LO STOP AL GAS RUSSO ("QUESTI SONO PAESI CHE SE DAI RICEVI"): “PENSO CHE L'ITALIA NON POSSA CONSIDERARE LA MANCATA COLLABORAZIONE DELL'EGITTO SULL'OMICIDIO DI GIULIO REGENI COME UN PREZZO DA PAGARE SULL'ALTARE DEGLI INTERESSI ECONOMICI…”