FLASH! - SCAZZI A DESTRA! VITTORIO FELTRI RANDELLA L'INFERMIERA PRESTATA ALLA POLITICA LICIA RONZULLI SU TWITTER: "PRESTO PAGHERAI TUTTO. ANCHE LE PIZZE. CHI FA DEL MALE PRIMA O POI FINISCE DI GODERE E SUBISCE LE VENDETTE..."

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