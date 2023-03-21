Cara Ronzulli presto pagherai tutto. Anche le pizze. Chi fa del male prima o poi finisce di godere e subisce le vendette— Vittorio Feltri (@vfeltri) March 21, 2023
FLASH! - SCAZZI A DESTRA! VITTORIO FELTRI RANDELLA L'INFERMIERA PRESTATA ALLA POLITICA LICIA RONZULLI SU TWITTER: "PRESTO PAGHERAI TUTTO. ANCHE LE PIZZE. CHI FA DEL MALE PRIMA O POI FINISCE DI GODERE E SUBISCE LE VENDETTE..."-
Cara Ronzulli presto pagherai tutto. Anche le pizze. Chi fa del male prima o poi finisce di godere e subisce le vendette— Vittorio Feltri (@vfeltri) March 21, 2023
NINNA NANNA NINNAOOOO, QUESTO LOLLO A CHI LO DOOO? – IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO, GIORGIA MELONI AL SENATO PARLA DI GEOPOLITICA. MA IL COGNATO, IL MINISTRO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, STANCO E SCOMPOSTO, CHINA IL CAPO, SI TOCCA IL VISO COME UN NEONATO DURANTE IL SONNO, E SEMBRA ADDORMENTARSI, CULLATO DALLA VOCE DELLA "DUCETTA"... – VIDEO
ELLY SCHLEIN, "FLUIDA" ANCHE NEL TIFO! - HA CAMBIATO PIÙ SQUADRE LA SEGRETARIA MULTIGENDER DEM CHE MARITI LIZ TAYLOR - LA RIVELAZIONE A "STASERA C'È CATTELAN": "DA PICCOLA TIFAVO MILAN, QUANDO HO SCOPERTO DI CHI ERA SONO DIVENTATA DELLA JUVE. OGGI TIFO BOLOGNA" - SCHLEIN HA FATTO ANCHE PARTE DELLA NAZIONALE PARLAMENTARI FEMMINILE: "GIOCAVO A CALCIO PRIMA, MA ORA SONO UN PO’ ANCHILOSATA"
LA MELONI VUOLE CHIOCCI ALLA GUIDA DEL TG1. COSA NE PENSANO SALVINI E BERLUSCONI VISTO CHE FRATELLI D’ITALIA HA ANCHE IL TG2 CON NICOLA RAO (IN CORSA ANCHE LUI PER IL TG DELLA RETE AMMIRAGLIA)? – A COMPLICARE LA CORSA DEL DIRETTORE DELL’ADNKRONOS IL FATTO CHE SI TRATTA DI UNA FIGURA ESTERNA ALLA RAI - IL TG2 È RECLAMATO IN QUESTE ORE DA ANTONIO TAJANI PER FORZA ITALIA. IL CANDIDATO DATO PER FAVORITO È ANTONIO PREZIOSI. E MARIO ORFEO…
PER L’OMICIDIO DI FRANCESCO PIO MAIMONE, UCCISO PER ERRORE A MERGELLINA, SUL LUNGOMARE DI NAPOLI, È STATO FERMATO UN VENTENNE, FIGLIO DI UN CAMORRISTA ASSASSINATO IN UN AGGUATO DIECI ANNI FA. L'INCHIESTA PASSA ALLA PROCURA ANTIMAFIA – ALL’ORIGINE DEL FATTACCIO, UNA SCARPA SPORCATA.IL GIOVANE HA SPARATO PIÙ VOLTE MA IL SUO BERSAGLIO SI È SCANSATO E I PROIETTILI HANNO CENTRATO FRANCESCO PIO CHE, CON QUELLA VICENDA, NON C’ENTRAVA NULLA.
“LO SCONTRO NUCLEARE È A POCHI PASSI” – IL MINISTRO DELLA DIFESA RUSSO, SERGEI SHOIGU, AGITA LO SPETTRO ATOMICO RISPONDENDO ALLA NOTIZIA CHE IL REGNO UNITO VORREBBE FORNIRE MUNIZIONI ANTICARRO CONTENENTI URANIO IMPOVERITO ALL’ESERCITO UCRAINO – PUTIN: “SE L'OCCIDENTE INIZIERÀ A USARE ARMI CON COMPONENTI NUCLEARI, LA RUSSIA SARÀ COSTRETTA A REAGIRE”