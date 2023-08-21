FLASH! - SE LOLLO SERVE IL GRANCHIO A GIORGIA, ARIANNA PREPARA LE ORECCHIETTE: PERCHE' LA MELONI FAMILY NON APRE UN BEL RISTORANTINO CON MENU SOVRANISTA A COLLE OPPIO INVECE DI COMBINARE OGNI GIORNO UN PASTICCIO A PALAZZO CHIGI?-
FLASH! - SE LOLLO SERVE IL GRANCHIO A GIORGIA, ARIANNA PREPARA LE ORECCHIETTE: PERCHE' LA MELONI FAMILY NON APRE UN BEL RISTORANTINO CON MENU SOVRANISTA A COLLE OPPIO INVECE DI COMBINARE OGNI GIORNO UN PASTICCIO A PALAZZO CHIGI?-
DAGOREPORT - CHE COSA HA SCRITTO VERAMENTE NEL SUO LIBRO (“IL MONDO AL CONTRARIO”), IL GENERALE ROBERTO VANNACCI? PENSIAMO CHE NESSUNO DI COLORO CHE SI SONO STRACCIATI LE VESTI SU GIORNALI, TG, SITI E TALK, ABBIA LETTO IL SUO “LIBRO OMOFOBO”, ATTUALMENTE PRIMO NELLA CLASSIFICA AMAZON - DAGOSPIA LO HA FATTO PER VOI: IL GENERALE AVEVA PREVISTO LE POLEMICHE, SBANDA SULLE FONTI E SBROCCA NEL LINGUAGGIO CRUDO, MA IL SUO RUDE E GREZZO LIBELLO È UN MEGAFONO DI UNA “MAGGIORANZA SILENZIOSA” DEL PAESE, STILE ANNI '70, STUFA DELLA SOVRA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE E DELL’IMPOSSIBILITÀ DI PROFERIRE UNA CRITICA VERSO DI ESSE SENZA ESSERE ESPULSO DAL LAVORO E DAL CONTESTO SOCIALE…
CAVO? CAVOLI! – COME SI È ARRIVATI ALLA DESTITUZIONE DEL GENERALE ROBERTO VANNACCI? GUIDO CROSETTO HA SUBITO INVOCATO UN “ESAME DISCIPLINARE”, MUOVENDOSI CON IL CONSENSO DEL CAPO DELLE FORZE ARMATE, OVVERO SERGIO MATTARELLA. IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, GIUSEPPE CAVO DRAGONE, SPINGEVA PER UN APPROCCIO PIÙ DRASTICO: VOLEVA LE DIMISSIONI DI VANNACCI, E SOLO UN INTERVENTO DI PALAZZO CHIGI GLI HA FATTO CAMBIARE IDEA – GOVERNO SPACCATO: MELONI COSTRETTA A TACERE PER NON PERDERE VOTI, SALVINI NE APPROFITTA SCHIERANDOSI PRO-VANNACCI, TAJANI CONTRO IL GENERALE – ALEMANNO, IL COMUNISTA RIZZO E L’EX GRILLINA TRENTA, IN CORO: “NON L’AVREI RIMOSSO”
SI FA PRESTO A DIRE “ARRIVANO I JET” – I TANTO POMPATI CACCIA F-16 SARANNO NELLA PIENA DISPONIBILITÀ DEGLI UCRAINI, SE VA BENE, A 2024 INOLTRATO, QUANDO LA CONTROFFENSIVA DI KIEV (CHE NON SFONDA) SARÀ ORMAI FALLITA – ALLORA A CHE SERVONO? SONO UN ATTO SIMBOLICO: BIDEN DEVE DIMOSTRARE DI CONTINUARE A SUPPORTARE CON OGNI MEZZO ZELENSKY, E L’EX COMICO PUÒ RIVENDICARE ALMENO QUESTO “SUCCESSO” – POI, QUANDO GLI SARÀ PIÙ COMODO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE, IL PRESIDENTE AMERICANO SCODELLERÀ L’ANNUNCIO DI UN CESSATE IL FUOCO, E L’INIZIO DELLE TRATTATIVE…
FLASH! – SALVINI NON HA PER NIENTE GRADITO LA DICHIARAZIONE DI GGGIORGIA MELONI, IN DELIRIO DA MARCHESA DEL GRILLO: “LA TASSA SUGLI EXTRA-PROFITTI DELLE BANCHE È STATA UNA MIA DECISIONE”. AH DAVVERO, ED IO CHE HO COSTRETTO IL CONTRARISSIMO MINISTRO DELL’ECONOMIA GIORGETTI AD ACCETTARLA E A FORMULARLA, NON ESISTO?, S’INCAZZA IL CAPITANO RIDOTTO A NUOVO “CAMERIERE” DELLA DUCETTA AL POSTO DI TAJANI….
QUIZ-FLASH – C’È UN DETTAGLIO, NELLA FOTO DI GIORGIA MELONI PUBBLICATA SU FACEBOOK DAL “COGNATO D’ITALIA”, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, CHE CI STA TORMENTANDO. PER QUESTO CI RIVOLGIAMO AI NOSTRI LETTORI: QUEL TRIANGOLO SCURO CHE SI INTRAVEDE È UNO SLIP? SECONDO VOI, È DI COLOR GRANCHIO BLU? È STATO SCELTO PER L'OCCASIONE? QUEL CHE È CERTO, È CHE LA SORA GIORGIA IL VERO “GRANCHIO” L’HA PRESO QUANDO SI È VESTITA…