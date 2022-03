TRA I TANTI NEMICI (COMPRESO IL SUO DELIRIO), IL PIÙ TEMIBILE PER PUTIN SI CHIAMA INTERNET - DAGOREPORT: DISCONNETTERE IL WEB, BLOCCARE I SOCIAL, SBATTERE IN GALERA (PENA MASSIMA DI 15 ANNI) CHI OSA POSTARE SMS E FOTO DI OPPOSIZIONE, VUOL DIRE CHE PUTIN NON HA COMPRESO CHE È LA SOCIETÀ CHE CAMBIA LA TECNOLOGIA E NON VICEVERSA - PUTIN NON PUÒ INGANNARE IL MONDO QUANDO OGNI UCRAINO HA UN TELEFONINO CHE INVIA FOTO DI SOLDATI RUSSI CATTURATI E VIDEO DI DONNE E BAMBINI UCCISI DALLE BOMBE RUSSE - ECCO: SE INTERNET FOSSE ESISTITO AL TEMPO DEL NAZISMO, PROBABILMENTE LA SHOAH NON SAREBBE STATA POSSIBILE: IN TEMPO REALE OGNI ANGOLO DEL MONDO AVREBBE RICEVUTO L’ATROCE TESTIMONIANZA DELL’OLOCAUSTO, ANZICHÉ SCOPRIRLO AL TERMINE DELLA GUERRA