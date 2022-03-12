FLASH! SEBASTIANO MESSINA: "NOI NON ABBIAMO INVASO L'UCRAINA", HA DETTO IL MINISTRO RUSSO LAVROV. DOBBIAMO DEDURRE CHE QUEI 190MILA SOLDATI IN MARCIA SU KIEV SIANO IN PREMIO E I CARRI ARMATI TRASPORTINO REGALI. VEDI COME NASCONO GLI EQUIVOCI"

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Sebastiano Messina per la Repubblica
 
«Noi non abbiamo invaso l'Ucraina» ha detto serissimo - il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Dobbiamo dedurne che quei 190 mila soldati in marcia su Kiev siano in gita premio, i carri armati trasportino regali e i missili con testata incendiaria servano per i fuochi d'artificio. Vedi come nascono gli equivoci.

il convoglio di carri armati russi in movimento foto satellitari 2 il convoglio di carri armati russi in movimento foto satellitari 2 Carri armati russi a Kiev Carri armati russi a Kiev carro armato russo distrutto 2 carro armato russo distrutto 2 il convoglio di carri armati russi in movimento foto satellitari 4 il convoglio di carri armati russi in movimento foto satellitari 4

 

 

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politica

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