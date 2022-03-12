il convoglio di carri armati russi in movimento foto satellitari 2 Carri armati russi a Kiev carro armato russo distrutto 2 il convoglio di carri armati russi in movimento foto satellitari 4
FLASH! SEBASTIANO MESSINA: "NOI NON ABBIAMO INVASO L'UCRAINA", HA DETTO IL MINISTRO RUSSO LAVROV. DOBBIAMO DEDURRE CHE QUEI 190MILA SOLDATI IN MARCIA SU KIEV SIANO IN PREMIO E I CARRI ARMATI TRASPORTINO REGALI. VEDI COME NASCONO GLI EQUIVOCI"-
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TRA I TANTI NEMICI (COMPRESO IL SUO DELIRIO), IL PIÙ TEMIBILE PER PUTIN SI CHIAMA INTERNET - DAGOREPORT: DISCONNETTERE IL WEB, BLOCCARE I SOCIAL, SBATTERE IN GALERA (PENA MASSIMA DI 15 ANNI) CHI OSA POSTARE SMS E FOTO DI OPPOSIZIONE, VUOL DIRE CHE PUTIN NON HA COMPRESO CHE È LA SOCIETÀ CHE CAMBIA LA TECNOLOGIA E NON VICEVERSA - PUTIN NON PUÒ INGANNARE IL MONDO QUANDO OGNI UCRAINO HA UN TELEFONINO CHE INVIA FOTO DI SOLDATI RUSSI CATTURATI E VIDEO DI DONNE E BAMBINI UCCISI DALLE BOMBE RUSSE - ECCO: SE INTERNET FOSSE ESISTITO AL TEMPO DEL NAZISMO, PROBABILMENTE LA SHOAH NON SAREBBE STATA POSSIBILE: IN TEMPO REALE OGNI ANGOLO DEL MONDO AVREBBE RICEVUTO L’ATROCE TESTIMONIANZA DELL’OLOCAUSTO, ANZICHÉ SCOPRIRLO AL TERMINE DELLA GUERRA
TENSIONE ALLE STELLE TRA RUSSIA E USA – MOSCA FA SAPERE CHE I CONVOGLI CON LE ARMI INVIATE IN UCRAINA POTREBBERO ESSERE UN "LEGITTIMO BERSAGLIO" DELLE FORZE ARMATE RUSSE. LA MINACCIA DI PUTIN: LA POSSIBILE ADESIONE DI FINLANDIA E SVEZIA ALLA NATO AVREBBE GRAVI CONSEGUENZE MILITARI E POLITICHE - LA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA NON È PIÙ DELL'UCRAINA – IN CORSO UNA TELEFONATA TRA SCHOLZ, MACRON E PUTIN
CONTE, UN UOMO SOLO ALLO SBANDO - SOLO 38 MILA VOTANO PER LO STATUTO E “GIUSEPPI” PONE UN AUT AUT SULLA SUA LEADERSHIP: VUOLE UNA MAGGIORANZA NETTA PER LA PRESIDENZA O LASCERÀ. L'IDEA DEL TEST SU UNA LISTA A SUO NOME. MA L'IPOTESI HA FATTO SOBBALZARE PIÙ DI UN PENTASTELLATO. “MA COME? NON ESISTE AL MONDO UN PARTITO IL CUI LEADER SI FACCIA UNA SUA LISTA AUTONOMA”
"SE SALVINI CALA TROPPO, NON ANDREMO MAI AL GOVERNO". ANCHE IN FRATELLI D’ITALIA SONO PREOCCUPATI DEL CROLLO DEL "CAPITONE" CHE DOPO IL VIAGGIO IN POLONIA E' SEMPRE PIU’ ISOLATO. CON DRAGHI I RAPPORTI SONO INESISTENTI, GLI USA LO EVITANO. MENTRE IL LEADER LEGHISTA CHIEDE UN INCONTRO ALL'AMBASCIATA AMERICANA MA NON RICEVE RISPOSTE ("LE FAREMO SAPERE"), LA MELONI CI VA SENZA PROBLEMI, DI RITORNO PER GIUNTA DA UN VIAGGIO NEGLI USA...
PUTIN CON I SUOI RAID HA BOMBARDATO ANCHE SALVINI - IL RITORNO DELLA CORTINA DI FERRO COSTRINGE I PARTITI A SCHIERARSI: IL TEMA DELLA RICOLLOCAZIONE POLITICA STA DIVENTANDO DRAMMATICO PER IL LEADER LEGHISTA - IL SILENZIO PUBBLICO DI BERLUSCONI SUL SUO AMICO PUTIN E’ STATO INTERROTTO SOLO DA TELEFONATE RISERVATE A MINISTRI (NON DEL SUO PARTITO) AI QUALI HA SPIEGATO CHE “C'È SPAZIO PER UNA MEDIAZIONE DELL'ONU” - DI MAIO HA EQUIPARATO PUTIN A UN ANIMALE. CONTE INVECE È ANCORA DISPERSO SULLA VIA DELLA SETA...