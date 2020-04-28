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FLASH! - PER LA SERIE "QUANDO C'ERO IO...", DURO J’ACCUSE DI ENRICO LETTA IN DIRETTA FACEBOOK ALLA “CLASSE DIRIGENTE” ITALIANA: “NON STA RAPPRESENTANDO AL MEGLIO IL POPOLO CHE HA DIMOSTRATO UNA CAPACITA’ IMPRESSIONANTE DI RISPETTARE LE REGOLE. OGGI LE LEADERSHIP DEVONO ESSERE COLLETTIVE, NON UNICHE. SE NE STANNO RENDENDO CONTO CON SALVINI…"-
LET'S GO! - “POTREMMO CHIEDERE I DANNI ALLA CINA” – NEGLI USA I CONTAGI SUPERANO IL MILIONE E TRUMP BATTE CASSA A XI JINPING: “NON SIAMO CONTENTI DELLA CINA, IL VIRUS POTEVA ESSERE FERMATO ALL’ORIGINE. STIAMO FACENDO INDAGINI MOLTO SERIE” – “NON ABBIAMO STABILITO L’AMMONTARE MA È MOLTO SIGNIFICATIVO. È UN DANNO MONDIALE”. SECONDO IL “WASHINGTON POST” L’INTELLIGENCE LO AVEVA ALLERTATO GIÀ A GENNAIO, MA… – VIDEO
''SE DOMANI VA AL GOVERNO, I DECRETI SE LI PUÒ SCRIVERE DA SOLA'' - CONTE RISPONDE IN MANIERA ALTEZZOSA (IL TERMINE ESATTO SAREBBE "DA STRONZO'') ALLA GIORNALISTA DI ''TPI'' CHE A BERGAMO HA FATTO DOMANDE SU COME È STATA GESTITA (MALISSIMO) IL FOCOLAIO PIÙ TREMENDO D'ITALIA. IL PREMIER HA OFFERTO LA SOLITA SUPERCAZZOLA SENZA ENTRARE NEL MERITO DI NESSUNA DOMANDA - ANZI, HA PERMESSO L'ENNESIMO ASSEMBRAMENTO IN SUA PRESENZA (FOTO PER CREDERE)
FATTO IL DECRETO BISOGNA (RI)FARE L’AUTOCERTIFICAZIONE – NON SI SA NIENTE DEL NUOVO MODULO CHE SERVIRÀ DAL 4 MAGGIO, CHE DOVRÀ ESSERE ADATTATO ALLE DISPOSIZIONI SUI “CONGIUNTI”. PER FORZA, NON SI È MANCO CAPITO COSA SIGNIFICHI CONGIUNTI – INTANTO FIOCCANO I MEME E I FAKE: AFFETTO STABILE? “RICHIESTA FATTA MA MANDATO A CAGARE”
ARCURI NON SI COMANDA - ''AVREI TANTA VOGLIA DI PARLARE DEI LIBERISTI CHE EMETTONO SENTENZE QUOTIDIANE DA UN DIVANO CON UN COCKTAIL IN MANO, IO CHE DA 40 GIORNI SONO IN TRINCEA CON IL DOTTOR BORRELLI E I NOSTRI COLLABORATORI. MA NON LO FARÒ, IL MIO DOVERE È LAVORARE'', HA DETTO ARCURI POLEMIZZANDO CON CHI ''DICE CHE IL PREZZO DELLE MASCHERINE LO FA IL MERCATO, SORSEGGIANDO I LORO CENTRIFUGATI''