FLASH! - PER LA SERIE "QUANDO C'ERO IO...", DURO J’ACCUSE DI ENRICO LETTA IN DIRETTA FACEBOOK ALLA “CLASSE DIRIGENTE” ITALIANA: “NON STA RAPPRESENTANDO AL MEGLIO IL POPOLO CHE HA DIMOSTRATO UNA CAPACITA’ IMPRESSIONANTE DI RISPETTARE LE REGOLE. OGGI LE LEADERSHIP DEVONO ESSERE COLLETTIVE, NON UNICHE. SE NE STANNO RENDENDO CONTO CON SALVINI…"

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