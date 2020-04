''SE DOMANI VA AL GOVERNO, I DECRETI SE LI PUÒ SCRIVERE DA SOLA'' - CONTE RISPONDE IN MANIERA ALTEZZOSA (IL TERMINE ESATTO SAREBBE "DA STRONZO'') ALLA GIORNALISTA DI ''TPI'' CHE A BERGAMO HA FATTO DOMANDE SU COME È STATA GESTITA (MALISSIMO) IL FOCOLAIO PIÙ TREMENDO D'ITALIA. IL PREMIER HA OFFERTO LA SOLITA SUPERCAZZOLA SENZA ENTRARE NEL MERITO DI NESSUNA DOMANDA - ANZI, HA PERMESSO L'ENNESIMO ASSEMBRAMENTO IN SUA PRESENZA (FOTO PER CREDERE)