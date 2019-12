MONTEZEMOLO PARLA DEL SUO ''PORTABORSE'' (COPYRIGHT BRIATORE) CALENDA: ''UN RAGAZZO IN GAMBA MA A VOLTE DOVREBBE CONTARE FINO A DIECI PRIMA DI PARLARE''. E FIGURIAMOCI SE CARLETTO NON REPLICAVA SUBITO A ''UN GIORNO DA PECORA'': ''MI PARE UN BUON CONSIGLIO CHE VALE PER TUTTI, ANCHE PER LUI. E NON SONO PIÙ RAGAZZO DA ALMENO 20 ANNI. RENZI? DEVE FARE YOGA. LO PRENDEVO IN GIRO PER PANTALONI CORTI, ORRIPILANTI E AGGHIACCIANTI...''