FLASH - SI VOCIFERA CHE IL DIRETTORE DEL TG2, GENNARO SANGIULIANO, SI SIA PROPOSTO ALLA MELONI COME MINISTRO DEI BENI CULTURALI...-
FLASH - SI VOCIFERA CHE IL DIRETTORE DEL TG2, GENNARO SANGIULIANO, SI SIA PROPOSTO ALLA MELONI COME MINISTRO DEI BENI CULTURALI...-
RONZULLI, UN CURRICULUM DA MINISTRO - INIZIA COME INFERMIERA. CARRIERA RAPIDA: RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE INFERMIERE ALL'OSPEDALE GALEAZZI DI MILANO. È IL 2009 QUANDO PASSA A COORDINARE LA FROTTA DI RAGAZZE ALL'INGRESSO DI VILLA CERTOSA - GIANPI TARANTINI CHIAMA SILVIO: "SIAMO IO, LINDA, BELEN, LA SORELLA, L'AMICA DI BELEN, CHIARA QUELLA RAGAZZA DI MODENA E UNA MIA AMICA DI MILANO”. BERLUSCONI RISPONDE: "DEVI ACCORDARTI CON LA DOTTORESSA RONZULLI. SÌ, LICIA, È QUI A FARMI DA SEGRETARIA" - OGGI LA SEGRETARIA E’ LA REGINA DI ARCORE E SE TAJANI VA A PARLARE CON MELONI, LEI S’INCAZZA E IL POVERINO SI BECCA UNA REPRIMENDA DI BERLUSCONI (“D'ORA IN POI LE TRATTATIVE LE GESTISCO IO”) - LA DIABOLICA LICIA VUOLE UN POSTO AL SOLE NEL GOVERNO MELONI. AL MINISTERO DELLA SALUTE, VISTO IL CURRICULUM E L'ESPERIENZA DA INFERMIERA?
UN'ORA SOLA TI VORREI (PER TENTARE DI FREGARE LA MELONI) – L'INCONTRO TRA BERLUSCONI E SALVINI A VILLA GRANDE È DURATO POCO MENO DI UN'ORA. BOCCHE CUCITE ALLA FINE DEL COLLOQUIO – I DUE HANNO DISCUSSO DI COME SPARTIRSI POLTRONE PESANTI A SCAPITO DI FRATELLI D'ITALIA. SALVINI VUOLE CALDEROLI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO, DOVE PERÒ LA MELONI PRETENDE DI METTERE LA RUSSA. MENTRE IL BANANA HA PUNTATO LA GIUSTIZIA (E COME TE SBAGLI…) E LO SVILUPPO ECONOMICO. MA PER PIAZZARE L'EX INFERMIERA RONZULLI IL CAV SAREBBE DISPOSTO ANCHE A RINUNCIARE A UN DICASTERO DI PESO…
LA CINA USA KIM JONG UN PER AIUTARE PUTIN? - LE SIMULAZIONI DI ATTACCHI NUCLEARI TATTICI DA PARTE DEI "NEMICI", SVOLTE DALLA COREA DEL NORD, SONO UN SEGNALE SULLA "COLLABORAZIONE TATTICA E STRATEGICA" CHE PYONGYANG OFFRE A MOSCA (MA CICCIO KIM E' SOLO UN PUPAZZO IN MANO AI CINESI: SENZA L'AIUTO DI PECHINO, NON ESISTE) - GLI ANALISTI DI "38NORTH": "LA COREA DEL NORD OFFRE A MOSCA IL SUO SOSTEGNO PER ASSICURARSI UN APPOGGIO RECIPROCO IN CASO DI INASPRIMENTO DELLE TENSIONI NELLA PENISOLA COREANA"
UNA POLTRONA PER DUE - IL LEGHISTA MOLINARI SCOPRE LE CARTE E SVELA: "STIAMO LAVORANDO PER CALDEROLI AL SENATO". MA DA FRATELLI D'ITALIA FANNO SAPERE: "IL NOSTRO NOME FORTE È LA RUSSA" - IL CARROCCIO VORREBBE CALDEROLI, GRANDE ESPERTO DI REGOLAMENTI PARLAMENTARI, SULLO SCRANNO PIÙ ALTO DI PALAZZO MADAMA MA A QUEL PUNTO, VISTA LA MAGGIORANZA RISICATA AL SENATO DEL CENTRODESTRA, SI RISCHIEREBBE IL VIETNAM SUI DOSSIER PIÙ CALDI E GIORGIA MELONI LO SA BENE...
“QUESTA SIGNORA PENSA DI TRATTARMI COME FOSSI UN RIMBAMBITO” – SILVIO BERLUSCONI È INCAZZATO NERO CON GIORGIA MELONI DOPO L'INCONTRO DI ARCORE DI SABATO (TANTO CHE OGGI È VOLATO A ROMA PER SEGUIRE DA VICINO LE TRATTATIVE PER IL NUOVO GOVERNO) – IL PRIMO NODO È LA PRESIDENZA DEL SENATO - NEL TETRIS GOVERNATIVO, IL CAPITONE ORA PUNTA ALLE INFRASTRUTTURE MA RESTA IL CASO RONZULLI, CHE POTREBBE ESSERE PIAZZATA AL TURISMO (DA INFERMIERA A HOSTESS?)