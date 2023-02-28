FLASH - SINISTRE COINCIDENZE: ENRICO LETTA HA CONSEGNATO UNA MELAGRANA A ELLY SCHLEIN COME AUGURIO DI "PROSPERITA', FORTUNA E SALUTE". NELLA SIMBOLOGIA MASSONICA, IL FRUTTO EVOCA L'UNIONE DI TUTTI I FRATELLI UNITI NELLA MASSONERIA UNIVERSALE... 

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