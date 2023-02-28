FLASH - SINISTRE COINCIDENZE: ENRICO LETTA HA CONSEGNATO UNA MELAGRANA A ELLY SCHLEIN COME AUGURIO DI "PROSPERITA', FORTUNA E SALUTE". NELLA SIMBOLOGIA MASSONICA, IL FRUTTO EVOCA L'UNIONE DI TUTTI I FRATELLI UNITI NELLA MASSONERIA UNIVERSALE...-
FLASH - SINISTRE COINCIDENZE: ENRICO LETTA HA CONSEGNATO UNA MELAGRANA A ELLY SCHLEIN COME AUGURIO DI "PROSPERITA', FORTUNA E SALUTE". NELLA SIMBOLOGIA MASSONICA, IL FRUTTO EVOCA L'UNIONE DI TUTTI I FRATELLI UNITI NELLA MASSONERIA UNIVERSALE...-
MOVIMENTO 5 SCHLEIN! – TRA I GRILLINI L’ENTUSIASMO SI MESCOLA ALLA PREOCCUPAZIONE, DOPO LA VITTORIA DI ELLY SCHLEIN ALLE PRIMARIE DEL PD: MOLTI, COMPRESO CONTE, PENSANO CHE PEPPINIELLO POSSA EGEMONIZZARE IL FRONTE PROGRESSISTA, CON LA SINISTRATA MULTIGENDER A FARE DA GREGARIA. MA ALTRI TEMONO LA COMPETIZIONE A SINISTRA – E PER L’OCCASIONE RICICCIA PURE VIRGINIA RAGGI, CHE SPERA CHE ELLY RUBI VOTI A PEPPINIELLO: “MI SEMBRA CHE LA SCHLEIN ABBIA…”
IL CROLLO IN BORSA È ASSICURATO – LA COMPAGNIA ASSICURATIVA FRANCESE, AXA, VENDE L’8% DI MPS (QUASI TUTTE LE SUE AZIONI) E IL TITOLO DELLA BANCA SENESE CEDE IL 12% A PIAZZA AFFARI – LA MOSSA ARRIVA PRIMA DELL’INIZIO DEL RISIKO CHE COINVOLGERÀ SIENA NEI PROSSIMI MESI: DOPO IL SALVATAGGIO DA PARTE DELLO STATO, LA DISGRAZIATA BANCA SENESE DOVRÀ TROVARE UN COMPRATORE (BPM?) – L’INSODDISFAZIONE DEI SOCI FRANCESI MANIFESTATA ALL'AD DI MONTEPASCHI, LOVAGLIO