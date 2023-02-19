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FLASH! - LO STAFF DELLA MELONI È SUL PIEDE DI GUERRA. LA NOTIZIA DI MARIO SECHI PORTAVOCE DI PALAZZO CHIGI HA FATTO INFURIARE GIOVANNA IANNIELLO, SUA STORICA PORTAVOCE (AVEVA PRETESO CHE FABRIZIO ALFANO AVESSE LA QUALIFICA DI VICE-CAPO UFFICIO STAMPA). MA SECHI NON CONVINCE NEMMENO PATRIZIA SCURTI, LA FACTOTUM PERSONALE DI GIORGIA…-
FLASH! - OGGI MOLTI GIORNALI HANNO DEDICATO SPAZIO ALLA VITA, OPERE E ACQUISTI VARI E AVARIATI DELLA CURVACEA AUGUSTA MONTARULI, COSTRETTA A RASSEGNARE LE DIMISSIONI DA SOTTOSEGRETARIO ALL'UNIVERSITA' DALLA CASSAZIONE. A PROPOSITO DELLA VITA PRIVATA DELL'ESPONENTE TORINESE DI FDI, MANCAVA LA NOTIZIA DELLA LIASON AMOROSA TRA LEI E FEDERICO PALMAROLI, ALIAS IL VIGNETTISTA OSHO, AMBEDUE CARI A GIORGIA...
“A BERLUSCONI PIACE LA VODKA? NOI NE ABBIAMO DI OTTIMA QUALITÀ, SE CREDE GLIELA REGALIAMO” – ZELENSKY INTERVISTATO DAL “CORRIERE DELLA SERA”: “SONO FELICE DI ACCOGLIERE GIORGIA MELONI. L’ATTENDEVAMO DA TEMPO A KIEV” – “SOLO IL 50 PER CENTO DEGLI ITALIANI RITIENE CHE PUTIN SIA L’AGGRESSORE? CIÒ NON SIGNIFICA CHE L’ALTRO 50 PER CENTO SIA FILORUSSO…”
FLASH! – ANTONY BLINKEN E WANG YI SI SONO VISTI IN UNA LOCALITA’ SEGRETA. SU CIO’ CHE SI SONO DETTI, GIRANO QUESTE VOCI: DOMANI WANG YI VOLA A MOSCA DOVE ABBOZZERA’ UN PIANO DI PACE. SE PUTIN ACCONSENTE, XI JINPING LO FARÀ PROPRIO E, DOPO AVERLO FATTO PRESENTE A BIDEN, LO ANNUNCERÀ- ZELENSKY INCAZZATO PER ESSERE MESSO FUORI DALLA TRATTATIVA: MA SENZA USA E EUROPA DOVE VA? ANCHE URSULA HA DIGRIGNATO LA DENTIERA, CON QUALCHE BUONA RAGIONE: UE E GRAN BRETAGNA HANNO SCUCITO DI AIUTI ALL’UCRAINA ALMENO IL 20% IN PIU’ DEGLI USA…
FLASH! – COME MAI VOLANO COLTELLATE TRA FRATELLI D’ITALIA E FORZA ITALIA? SEMPLICE: L’ALA RONZULLIANA (MULE’ E CATTANEO) HA DECISO DI FARSI VALERE NEI CONFRONTI DELLA MELONI PIJATUTTO, CHE HA PRESO L’ABITUDINE DI APPOGGIARSI AL SUPINO TAJANI. MA PER I RONZULLIANI IL CAPO DELEGAZIONE DI FI AL GOVERNO NON CONTA UNA MAZZA: “DEVE CONSULTARE NOI”. E RINCARANO: “IL PPE CI VUOLE BUTTARE FUORI? PROVATECI, NOI FAREMO CASINO IN COMPAGNIA DI ORBAN”, L’ALTRO PUTINIANO SOSPESO DAL PPE…
FLASH DALLA SCALA: A POCHE ORE DAL CONCERTO MEYER RESTA SOLO - I VERI COMMITTENTI DEL CONCERTO SI DEFILANO: DARIO FRANCESCHINI E BEPPE SALA SI SONO INFLUENZATI. AD ACCOGLIERE CATERINA CASELLI, VERA PADRONA DELLA SERATA, CI SARANNO VITTORIO SGARBI, CHE GIÀ ANNUNCIA CELENTANO, VANONI E PAOLI, E TOMMASO SACCHI, ASSESSORE ALLA CULTURA DEL COMUNE - È VERAMENTE MEYER AD AVER DECISO DI INVITARE CONTE? DA QUANTO DICHIARATO IN UN'INTERVISTA AL SUO ARRIVO IN ITALIA SEMBRA IMPROBABILE, NON ASCOLTANDO PIÙ MUSICA LEGGERA DA QUANDO ERA RAGAZZO. E ALLORA CHI L'HA CONVINTO A PROCEDERE PRIMA CHE SI RIUNISSE IL CDA, COME DICHIARATO DAL CONSIGLIERE FRANCESCO MICHELI A "LA STAMPA"? AH, SAPERLO...