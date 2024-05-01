Nino Meloni, apprezzato regista radiofonico, Rai via Asiago anni '50, era il nonno paterno dell'attuale Presidente. La nonna, Zoe Incrocci, una brillante attrice. Classe media romana.— paola pitagora (@paolagargaloni) April 30, 2024
FLASH: TEOREMA DI PITAGORA! GIORGIA MELONI UNA DEL POPOLO? L’ATTRICE PAOLA PITAGORA NON ABBOCCA E AFFONDA: “NINO MELONI, APPREZZATO REGISTA RADIOFONICO, RAI VIA ASIAGO ANNI '50, ERA IL NONNO PATERNO DELL'ATTUALE PRESIDENTE. LA NONNA, ZOE INCROCCI, UNA BRILLANTE ATTRICE. CLASSE MEDIA ROMANA”. MA C’E’ CHI LE RICORDA: “LA MELONI HA AVUTO POCHISSIMI RAPPORTI CON LA FAMIGLIA PATERNA. SENZA CONTARE CHE I REGISTI RADIOFONICI NON È CHE SIANO I GRIMALDI DI MONACO”-
Nino Meloni, apprezzato regista radiofonico, Rai via Asiago anni '50, era il nonno paterno dell'attuale Presidente. La nonna, Zoe Incrocci, una brillante attrice. Classe media romana.— paola pitagora (@paolagargaloni) April 30, 2024
PIER SILVIO L’HA CACCIATA E HA FATTO SBARRARE LE PORTE DI MAMMA RAI: COSA RIMANEVA A BARBARA D’URSO, SE NON DI TENTARE LA PROVA DEL NOVE? DISCOVERY CON CROZZA E FAZIO È IL TERZO PIÙ VISTO IN ITALIA NELL'ARCO DI 24 ORE DURANTE IL 2023. E ADESSO ARRIVA AMADEUS - L’ARRUOLAMENTO DI CARMELITA COSTA POCO (SONO LONTANISSIME LE CIFRE DELL’ERA DI SILVIO BERLUSCONI) ANDREBBE A PRESIDIARE UNA FASCIA RICCA DI PUBBLICITA' COME È QUELLA DEL POMERIGGIO. LA SUA SOSTITUZIONE IN MEDIASET CON MYRTA MERLINO SI È RISOLTA IN UN MEZZO FLOP, MENTRE SU RAI1 “LA VITA IN DIRETTA” DI MATANO NON HA NULLA DI IRRESISTIBILE - LE TRATTATIVE CON DISCOVERY SONO IN CORSO E UN OSTACOLO SAREBBE LA PRESENZA DI...
FLASH! – CARLE', MA CHE STAI A DI’? - CORREVA L’ANNO 1959 QUANDO L’AVVOCATO AGNELLI SI SBATTEVA ANITONA EKBERG. IERI A “100 MINUTI” (LA7) CARLO DE BENEDETTI RACCONTA DI AVERLO INCROCIATO CON LA DIVA DE “LA DOLCE VITA” QUANDO ERA “UN RAGAZZINO” (“LUI MI HA DETTO: VAI A FARTI UNA SEGA”) – FATTI I CONTI DELLA SERVA, ESSENDO NATO NEL 1934, CDB AVEVA NON SOLO 25 ANNI MA NEL 1959 ERA GIA’ SPOSATO CON MITA CROSETTI (NEL 1961, NASCE IL PRIMO FIGLIO RODOLFO) – INSOMMA, L'ERA DELLA SEGA L'AVEVA GIA' SUPERATA DA UN PEZZO...
FLASH! - ALE'! GIGGINO PAPA': ZITTO ZITTO, QUATTO QUATTO, LUIGI DI MAIO ASPETTA DA 5 MESI UN MASCHIETTO DALLA SUA COMPAGNA ALESSIA D'ALESSANDRO - DONNA DI GRANDE FASCINO, FU LO STESSO DI MAIO A CANDIDARLA APPENA 28ENNE ALLE POLITICHE DEL 2018 E A PRESENTARLA IN TV COME "UNA ECONOMISTA CHE LAVORA CON LA CDU IN GERMANIA". INFATTI, IL PRIMO FIGLIO DELL'EX LEADER DEI 5STELLE NASCERA' A SETTEMBRE A BERLINO...
PRESTA, CHE “BRUCIO”! - L’INTERVISTA AL “GIORNALE” DAL TELE-AGENTE HA SCATENATO IL PANICO NEGLI UFFICI LEGALI RAI - SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO DELL’AGCOM, SE NON ARRIVA PRIMA LA PROCURA, POTREBBE FINIRE LA DETTAGLIATA RICOSTRUZIONE DELL’OSPITATA A SANREMO DI JOHN TRAVOLTA SQUADERNATA DA LUCIO PRESTA: “MI CHIESERO SE ERAVAMO INTERESSATI ALLA PRESENZA DELL'ARTISTA AD UNA CIFRA MOLTO BASSA PERCHÉ LO SPONSOR DELLE SCARPE ERA DISPOSTO A PAGARE LA DIFFERENZA DEL SUO CACHET” - AMADEUS AVREBBE CHIESTO E OTTENUTO 90 MILA EURO NON DOVUTI SUL FORMAT “ARENA SUZUKI”: SAREBBE UNA VIOLAZIONE DI UNA DELIBERA DELLA VIGILANZA - I DIRIGENTI MELONIANI GODONO PER IL CALCIONE AL “TRADITORE” AMADEUS E IL FUTURO (NERO) PER I TELE-AGENTI…
MELANIA, INSTA-CAFONAL! - IL PROFILO INSTAGRAM DI MELANIA RIZZOLI CONTINUA AD ESSERE LA BUSSOLA (IMPAZZITA) DELLA MILANO DA RI-BERE - TRA I NAVIGLI E VIA MONTENAPOLEONE, TRA IL BARETTO E IL CAFFÈ CIPRIANI, A SUON DI PARTY-BOOKS, SERATE CHARITY E COMPLEANNI, MELANIA E' PEGGIO DELLA DIGOS, LI SCHEDA TUTTI: PAOLINO BERLUSCONI, MINIMO BOLDI, AL BANO CHE SI GOLA, CHIARA BONI, CANDIDA MORVILLO CHE APPARECCHIA IL LIBRO, GUIDO BERTOLASO, ATTILIO FONTANA, FRANCESCO SPECCHIA, PIERO MARANGHI E... - VIDEO