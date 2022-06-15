FLASH - TOGLIETE IL FIASCO DI VODKA A MEDVEDEV - DOPO GLI ATTACCHI AGLI OCCIDENTALI ("BASTARDI E DEGENERATI, VOGLIO FARLI SPARIRE"), L'EX PRESIDENTE DELIRA SU KIEV: "DUBITO CHE L'UCRAINA ESISTERÀ TRA UN PAIO DI ANNI"-
FLASH - TOGLIETE IL FIASCO DI VODKA A MEDVEDEV - DOPO GLI ATTACCHI AGLI OCCIDENTALI ("BASTARDI E DEGENERATI, VOGLIO FARLI SPARIRE"), L'EX PRESIDENTE DELIRA SU KIEV: "DUBITO CHE L'UCRAINA ESISTERÀ TRA UN PAIO DI ANNI"-
LE CANCELLERIE EUROPEE HANNO MESSO NEL MIRINO LA PRESIDENTE DELLA BCE, CHRISTINE LAGARDE, CHE FA TREMARE GLI SPREAD OGNI VOLTA CHE PARLA – ANCHE MACRON, SUO DANTE CAUSA, L'HA CHIAMATA PER RIFARLE LA MESSA IN PIEGA – I TEDESCHI SULLA LINEA DRAGHI: PER ABBASSARE L’INFLAZIONE SERVE IL TETTO AL PREZZO DEL GAS – L’UNICO IN GRADO DI FAR SEDERE AL TAVOLO DEI NEGOZIATI PUTIN È PAPA FRANCESCO (ECCO IL MOTIVO DELLE SUE DICHIARAZIONI CONTRO LA NATO) - IL CANALE DIPLOMATICO TRA PAROLIN E LAVROV - CRESCE L'INSOFFERENZA DEI CITTADINI EUROPEI PER ZELENSKY CHE CON ARROGANZA PRETENDE CHE L'OCCIDENTE LO ASSECONDI IN TUTTO: IL SONDAGGIO RISERVATO
CACCIA ALLA TALPA – A QUALE ESPONENTE DEL DIS APPARTIENE QUELLA “SOLERTE MANINA” CHE HA PASSATO IL DOSSIER SUI PUTINIANI AL “CORRIERE”? - FRANCO GABRIELLI, DOPO LA DICHIARAZIONE VELENOSISSIMA SULLE “PERSONE DI CUI VOLENTIERI FAREMMO A MENO” NEL DIS, HA APERTO UN’INCHIESTA INTERNA – GLI “ADDETTI AI LIVORI” SOSTENGONO CHE IL SOTTOSEGRETARIO SIA FINITO NEL MIRINO PERCHÉ SI È INIMICATO BUONA PARTE DELLA CLASSE POLITICA. NON SOLO CON CONTE (CACCIATA DI VECCHIONE) E SALVINI (EPOCA VIMINALE), MA ANCHE CON IL COPASIR GUIDATO PRIMA DAL LEGHISTA VOLPI, E ORA DAL MELONIANO URSO..
ORA CHE LA DUCETTA VOLA, "REPUBBLICA" APRE IL FUOCO - DOPO GLI OTTIMI RISULTATI DELLE AMMINISTRATIVE, GIORGIA MELONI È STATA SUBITO INFILZATA DAL QUOTIDIANO FONDATO DA SCALFARI: "NON TROPPO BELLA, E NEPPURE BRUTTA, UNA DONNA QUALSIASI. LA SUA FORZA STA IN QUESTA MEDIETÀ" - POI UNA RISPOLVERATA ALLE VECCHIE OSSESSIONI: "È IL PERFETTO PRODOTTO DELLA TELEVISIONE BERLUSCONIANA, DELLA CULTURA DEL NARCISISMO" - "LA PARTE TRASH CONSISTE NEL TRASFORMARE ALCUNE DELLE SUE CARATTERISTICHE APPARENTEMENTE FALLIMENTARI, COME L'INFLESSIONE ROMANA, DA BORGATARA, IL SUO MODO DI VESTIRSI, LE POSTURE CHE PRENDE NEI COMIZI, IN ELEMENTI DI LIBERTÀ E DI POSITIVITÀ"
ERDOGAN NON SI TIENE AL GUINZAGLIO – LA TURCHIA CONTINUA A OPPORSI ALL’ADESIONE DI SVEZIA E FINLANDIA ALLA NATO: “I DOCUMENTI CHE HANNO INVIATO PER LA CANDIDATURA NON SONO ALL’ALTEZZA DELLE NOSTRE ASPETTATIVE”, HA DETTO IL SUO MINISTRO DEGLI ESTERI, CAVUSOGLU. LA SCUSA UFFICIALE È CHE APPOGGIANO I “TERRORISTI” CURDI, IN REALTÀ IL “SULTANO” VUOLE ALZARE L’ASTICELLA PER OTTENERE IN CAMBIO PIÙ ARMI DALL’OCCIDENTE…
DIBBA, FACCE RIDE! - A "DIMARTEDÌ" VA IN ONDA LO SCAZZO TRA DI BATTISTA E SALLUSTI. L'EX GRILLINO DICE DI AVER "FATTO DELLE RINUNCE IMPORTANTI, HO PIÙ VOLTE RIFIUTATO DI FARE IL MINISTRO", MA IL DIRETTORE DI "LIBERO" LO RIMETTE A POSTO: "NO, NON L’HANNO VOLUTA DA MINISTRO, CE L’HA APPENA DETTO CHE BEPPE GRILLO LE HA PREFERITO ALTRE PERSONE" - PARLANDO DI ASTENSIONE, PURE FLORIS LO PUNZECCHIA: "PERÒ MI SCUSI, È COLPA DI CHI DOVEVA PORTARE IL CAMBIAMENTO, NON CE L’AVETE FATTA…" - VIDEO