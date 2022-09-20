FLASH! - TRANQUILLI, IL 25 SETTEMBRE SI VOTA! - IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO HA RESPINTO IL RICORSO DELLA LISTA DI MARCO CAPPATO SUL CASO DELLE FIRME DIGITALI-
FLASH! - TRANQUILLI, IL 25 SETTEMBRE SI VOTA! - IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO HA RESPINTO IL RICORSO DELLA LISTA DI MARCO CAPPATO SUL CASO DELLE FIRME DIGITALI-
LE INGERENZE CONTABILI: L'ALTA FINANZA FA GIÀ I CONTI IN TASCA A GIORGIA – PUNTUALI, A POCHI GIORNI DAL VOTO, ARRIVANO I REPORT DELLE GRANDI BANCHE D'AFFARI CHE SEMINANO TERRORE IN CASO DI UNA VITTORIA DELLA MELONI – PER UBS LO SPREAD POTREBBE TORNARE SOPRA QUOTA 300, BARCLAYS STIMA CHE LE PROMESSE ELETTORALI DEL CENTRODESTRA COSTEREBBERO 30-70 MILIARDI DI NUOVO DEBITO E UN RINVIO DEL PNRR PORTEREBBE I CONTI FUORI CONTROLLO...
GIORGIA & MATTEO: C'ERAVAMO TANTO ARMATI – LA NUOVA OPERA DELLO STREET ARTIST TVBOY COMPARSA NEL CENTRO DI ROMA RAFFIGURA MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI CHE SI BACIANO MENTRE DIETRO LA SCHIENA TENGONO IN MANO UN COLTELLO CIASCUNO, E BERLUSCONI LI OSSERVA SORRIDENDO – IL MURALE S’INTITOLA “ODI ET AMO” ED È NELLA STESSA VIA DEL BACIO TRA SALVINI E DI MAIO AI TEMPI DEL CONTE I…
NEL MIRINO DI PUTIN - IL DISSIDENTE RUSSO E ATTIVISTA VLADIMIR OSECHKIN RACCONTA COME HANNO PROVATO AD ASSASSINARLO IN FRANCIA: “CON LA MIA VISIONE LATERALE HO VISTO UN PUNTINO ROSSO CHE SI MUOVEVA OLTRE LA RINGHIERA DELLA TERRAZZA. HO MESSO MIA MOGLIE E I BAMBINI SUL PAVIMENTO. SONO STATI ESPLOSI DEI COLPI MA NON MI HANNO COLPITO” – IACOBONI: “DOPO LA GRAN BRETAGNA E LA GERMANIA, ADESSO LA FRANCIA. NESSUN PAESE EUROPEO PUÒ DIRSI AL SICURO DA OPERAZIONI RUSSE DI LIVELLO MILITARE, CHE AVVENGONO ORMAI DA ANNI NELLE NOSTRE STESSE CITTÀ" - VIDEO