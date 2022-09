LE INGERENZE CONTABILI: L'ALTA FINANZA FA GIÀ I CONTI IN TASCA A GIORGIA – PUNTUALI, A POCHI GIORNI DAL VOTO, ARRIVANO I REPORT DELLE GRANDI BANCHE D'AFFARI CHE SEMINANO TERRORE IN CASO DI UNA VITTORIA DELLA MELONI – PER UBS LO SPREAD POTREBBE TORNARE SOPRA QUOTA 300, BARCLAYS STIMA CHE LE PROMESSE ELETTORALI DEL CENTRODESTRA COSTEREBBERO 30-70 MILIARDI DI NUOVO DEBITO E UN RINVIO DEL PNRR PORTEREBBE I CONTI FUORI CONTROLLO...