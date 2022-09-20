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NEL MIRINO DI PUTIN - IL DISSIDENTE RUSSO E ATTIVISTA VLADIMIR OSECHKIN RACCONTA COME HANNO PROVATO AD ASSASSINARLO IN FRANCIA: “CON LA MIA VISIONE LATERALE HO VISTO UN PUNTINO ROSSO CHE SI MUOVEVA OLTRE LA RINGHIERA DELLA TERRAZZA. HO MESSO MIA MOGLIE E I BAMBINI SUL PAVIMENTO. SONO STATI ESPLOSI DEI COLPI MA NON MI HANNO COLPITO” – IACOBONI: “DOPO LA GRAN BRETAGNA E LA GERMANIA, ADESSO LA FRANCIA. NESSUN PAESE EUROPEO PUÒ DIRSI AL SICURO DA OPERAZIONI RUSSE DI LIVELLO MILITARE, CHE AVVENGONO ORMAI DA ANNI NELLE NOSTRE STESSE CITTÀ" - VIDEO