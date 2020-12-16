FLASH! - LE URNE FUNERARIE DELLA RAGGI! – “VIRGY” PRESENTA I NUOVI CESTINI IN FERRO CHE SARANNO MESSI PER LE STRADE DI ROMA E QUALCUNO FA NOTARE CHE SEMBRANO URNE PER LE CENERI – INFATTI IL SOCIAL MEDIA MANAGER DELLE POMPE FUNEBRI “TAFFO” CI SI BUTTA SUBITO A PESCE: “A NOI PIACCIONO. SONO PROPRIO NEL NOSTRO STILE”

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IL POST DI VIRGINIA RAGGI SUI NUOVI CESTINI IL POST DI VIRGINIA RAGGI SUI NUOVI CESTINI LA PUPA E IL SECCHIONE - I NUOVI CESTINI DELLA RAGGI BY CARLI LA PUPA E IL SECCHIONE - I NUOVI CESTINI DELLA RAGGI BY CARLI

 

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