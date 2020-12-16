IL POST DI VIRGINIA RAGGI SUI NUOVI CESTINI LA PUPA E IL SECCHIONE - I NUOVI CESTINI DELLA RAGGI BY CARLI
FLASH! - LE URNE FUNERARIE DELLA RAGGI! – “VIRGY” PRESENTA I NUOVI CESTINI IN FERRO CHE SARANNO MESSI PER LE STRADE DI ROMA E QUALCUNO FA NOTARE CHE SEMBRANO URNE PER LE CENERI – INFATTI IL SOCIAL MEDIA MANAGER DELLE POMPE FUNEBRI “TAFFO” CI SI BUTTA SUBITO A PESCE: “A NOI PIACCIONO. SONO PROPRIO NEL NOSTRO STILE”-
IL POST DI VIRGINIA RAGGI SUI NUOVI CESTINI LA PUPA E IL SECCHIONE - I NUOVI CESTINI DELLA RAGGI BY CARLI
IL PARLAMENTO ORMAI SERVE SOLO A ESERCITARSI COI FISCHI - VIDEO: URLA E INTERRUZIONI DURANTE IL VOTO SUGLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI IN PARLAMENTO, L'ORMAI FAMIGERATA ''CONCESSIONE'' FATTA DA DI MAIO. AMPIAMENTE SUPERATA DAGLI EVENTI: MENTRE IN SENATO SI DISCUTE DI GITE FAMILIARI, IL GOVERNO PENSA A CHIUDERE TUTTI IN CASA IN QUEI GIORNI
DI MAIO BATTE UN COLPO SUL CASO REGENI: “È OPPORTUNO CHE A ESPRIMERSI CHIARAMENTE SUL TEMA DEI DIRITTI UMANI SIANO ANCHE I NOSTRI PARTNER EUROPEI”. CI PENSERÀ L’EX GILET GIALLO LUIGINO A CONVINCERE MACRON, CHE L’ALTRO GIORNO HA RICEVUTO AL SISI A PARIGI CONFERENDOGLI LA LEGIONE D’ONORE? OPPURE INTERROMPIAMO LE RELAZIONI CON IL CAIRO E LASCIAMO CHE SIA SOLO IL GALLETTO FRANCESE A FARE AFFARI CON IL REGIME?
IL GOVERNO APRI & CHIUDI - IPOTESI ZONA ROSSA NEI FESTIVI MA PURE NEI PREFESTIVI. CHE PER IL CALENDARIO DI QUEST'ANNO VUOL DIRE 10 GIORNI SU 15. SU QUESTA IDEA LAVORA IL GOVERNO, MA SI AGGRAPPA AL FATTO CHE MANCA LA BELLANOVA (ANCORA 'STA SCUSA) E DUNQUE ANCORA NON PRENDE LA DECISIONE FINALE - I PIÙ ACCANITI VOGLIONO REGOLE DA ZONA ARANCIONE NEI GIORNI PIÙ ''LIBERI''
CONTE FA UN CATTIVO SERVIZIO ALLA VERITÀ - IL PREMIER SCARICA L'IDEA DELL'ISTITUTO PER LA CYBERSICUREZZA SU GENTILONI. VERO, ERA UN'IDEA DI ALESSANDRO PANSA, MA IL PROGETTO DEL 2017 È STATO MODIFICATO PARECCHIO E SOPRATTUTTO INFILATO NELLA LEGGE DI BILANCIO SENZA AVVERTIRE NESSUN ALTRO NELLA MAGGIORANZA. CON L'OBIETTIVO DI RAFFORZARE IL SUO ASSE CON VECCHIONE AL VERTICE DELL'INTELLIGENCE
IL COLMO PER UN MINISTRO DURANTE LA PANDEMIA? ESSERE IPOCONDRIACO – È QUESTA L’ULTIMA ACCUSA MOSSA DAI RENZIANI A BOCCIA, CONSIDERATO TROPPO RIGIDO SULLE CHIUSURE. HAI VOGLIA A FARE APPELLI ALL’UNITÀ: TRA RIGORISTI, APERTURISTI E PARACULISTI SONO TUTTI DIVISI, SIA IN POLITICA SIA NEL CTS - MA A FURIA DI BUTTARE L’OCCHIO PIÙ AI SONDAGGI CHE AI BOLLETTINI DEL COVID RISCHIAMO DI ACCUMULARE RITARDO. CHE PORTERÀ CONTAGI E MORTI, E POI NUOVE ASPRE RESTRIZIONI…