“NON HO SCRITTO IL MIO NOME. PENSO DI AVER VOTATO SALA. MI HANNO DATO DUE LENZUOLATE E NON HO CAPITO UN CAVOLO” - VITTORIO FELTRI A “LA ZANZARA”: “PENSO DI AVER VOTATO SALA. IL MIO NOME NON L’HO SCRITTO. IN CONSIGLIO COMUNALE ANDRÒ QUALCHE GIORNO, POI ME NE VADO” - “GAY PRIDE? DOVREBBE CHIAMARSI FROCI PRIDE. IL FASCISMO NON È UN PERICOLO, È MORTO NEL ’45. I NO-VAX SONO DEGLI IMBECILLI, DEI CRETINI. NON HANNO CAPITO UN CAZZO” - VIDEO