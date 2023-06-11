FLASH - VENERDÌ POMERIGGIO IL VICEMINISTRO MAURIZIO LEO HA DIMISSIONATO L’AD DI SOGEI, ANDREA QUACIVI, APPREZZATO INVECE DALLA STRUTTURA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA: I DUE ERANO IN COMPLETO DISACCORDO E LEO ACCUSAVA IL MANAGER DI ESSERE CONTIGUO AL PD (FU NOMINATO PER IL SUO CURRICULUM DALL'EX MINISTRO PADOAN) - PARE CHE GIORGETTI SIA STATO TENUTO ALL'OSCURO DA QUESTA DEFENESTRAZIONE: E' STATO INFORMATO SOLO DAL SUO CAPO DI GABINETTO - COSA SUCCEDERA' ORA? SI VEDRA' A META' DELLA PROSSIMA SETTIMANA...-