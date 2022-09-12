GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI CASA VIANELLO - BY ANNETTA BAUSETTI SALVINI MELONI BERLUSCONI 66 giorgia meloni salvini meme
FLASH! AL VIA IL CONFRONTO LETTA-MELONI SUL CORRIERE. E "DONNA GIORGIA" SGANCIA SUBITO UN SILURO CONTRO IL SUO ALLEATO SALVINI: "LE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA FUNZIONANO". E POI RINCARA LA DOSE SULLO SCOSTAMENTO DI BILANCIO: "E' L'EXTREMA RATIO" - QUALCUNO AVVISI "IL CAPITONE" CHE SU QUESTI DUE TEMI E' DIS-ALLINEATO CON LA LEADER IN PECTORE DEL CENTRODESTRA...-
GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI CASA VIANELLO - BY ANNETTA BAUSETTI SALVINI MELONI BERLUSCONI 66 giorgia meloni salvini meme
“LETTA E MELONI NON CE LA FANNO A LITIGARE” – IL DIRETTORE DEL FOGLIO CLAUDIO CERASA COMMENTA IL CONFRONTO ALLA CAMOMILLA TRA ENRICHETTO E DONNA GIORGIA ORGANIZZATO DAL CORRIERE – IL DUELLO SUI CONTI PUBBLICI, L’IMMIGRAZIONE E IL CARO BOLLETTE, I FONDI PNRR, I RAPPORTI CON L'UE E LE ARMI ALL'UCRAINA...
RUSSIA, PUSSA VIA! - "L'ARMATA LESSA" DI PUTIN INDIETREGGIA A GAMBE LEVATE SOTTO I COLPI DELL'ESERCITO UCRAINO ARMATO DAGLI STATI UNITI LASCIANDO INDIETRO CARRI ARMATI ARRUGGINITI - L'ESERCITO DI MOSCA "HA SUBITO IL MAGGIOR NUMERO DI PERDITE NELLE DIREZIONI DI KRYVYI RIH E DONETSK" DICE LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA UCRAINO - VIDEO
SALVINI SEMBRA DISPOSTO A PERDERE PUR DI NON FAR VINCERE LA MELONI – STORIA DEL TORMENTATO E SPINOSO RAPPORTO TRA IL “CAPITONE” E LA “DRAGHETTA”. LUI PENSAVA DI AVERLA ANNIENTATA GIÀ NEL 2016, LEI HA RESISTITO. ORA LA GUARDA E VEDE SOLTANTO IL FALLIMENTO DELLA SUA OPA SULLA DESTRA – SALVATORE MERLO: “NON TUTTI SANNO CHE MELONI IN PRIVATO LO CHIAMA ‘IL SITUAZIONISTA’ E CHE ALL’INCIRCA CONSIDERA SALVINI UN PASTICCIONE ABBASTANZA INAFFIDABILE. MA NON LO DETESTA...”
INOSSIDABILE, INTRAMONTABILE, INAFFONDABILE TABACCI – RITRATTO AL VELENO BY MASCHERONI DELL'EX DEMOCRISTIANO CHE DA 50 ANNI SI SROTOLA FRA LISTE, LISTONI E RAGGRUPPAMENTI: “ARIA CURIALE, VECCHIE VENTIQUATTRORE DA AVVOCATO ANNI SETTANTA, PROFILO DA FUNZIONARIO DEL POLITBURÓ” – “LA SUA FUNZIONE SOCIALE È TRAGHETTARE GRUPPI, GETTARE PONTI, LANCIARE SCIALUPPE DI SALVATAGGIO, CONDURRE TRUPPE CAMMELLATE, ACCOMPAGNARE RESPONSABILI, RAGGRUPPARE PEONES”
L’INCUBO DELLA MELONI: BRUCIARSI COME HANNO FATTO RENZI E SALVINI - IL PROBLEMA DELLA DUCETTA NON È VINCERE. NON È NEPPURE GOVERNARE, MA METTERE RADICI E CONTARE NEI PROSSIMI ANNI DENTRO IL DEEP STATE, LO STATO PROFONDO ITALIANO, UN APPARATO IN MANO AL CENTROSINISTRA. CON L’AIUTO DEL PRESIDENTE DEL COPASIR URSO E DI CROSETTO, MA TRA I DUE NON CORRE BUON SANGUE - LA PARTITA DELLE NOMINE IN ENI, ENEL, LEONARDO E POSTE. LA CLASSE DIRIGENTE DI GIORGIA NON È DI SICURO ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE. E LEI LO SA BENISSIMO…