L’INCUBO DELLA MELONI: BRUCIARSI COME HANNO FATTO RENZI E SALVINI - IL PROBLEMA DELLA DUCETTA NON È VINCERE. NON È NEPPURE GOVERNARE, MA METTERE RADICI E CONTARE NEI PROSSIMI ANNI DENTRO IL DEEP STATE, LO STATO PROFONDO ITALIANO, UN APPARATO IN MANO AL CENTROSINISTRA. CON L’AIUTO DEL PRESIDENTE DEL COPASIR URSO E DI CROSETTO, MA TRA I DUE NON CORRE BUON SANGUE - LA PARTITA DELLE NOMINE IN ENI, ENEL, LEONARDO E POSTE. LA CLASSE DIRIGENTE DI GIORGIA NON È DI SICURO ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE. E LEI LO SA BENISSIMO…