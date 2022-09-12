FLASH! AL VIA IL CONFRONTO LETTA-MELONI SUL CORRIERE. E "DONNA GIORGIA" SGANCIA SUBITO UN SILURO CONTRO IL SUO ALLEATO SALVINI: "LE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA FUNZIONANO". E POI RINCARA LA DOSE SULLO SCOSTAMENTO DI BILANCIO: "E' L'EXTREMA RATIO" - QUALCUNO AVVISI "IL CAPITONE" CHE SU QUESTI DUE TEMI E' DIS-ALLINEATO CON LA LEADER IN PECTORE DEL CENTRODESTRA...

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GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI CASA VIANELLO - BY ANNETTA BAUSETTI CASA VIANELLO - BY ANNETTA BAUSETTI SALVINI MELONI BERLUSCONI 66 SALVINI MELONI BERLUSCONI 66 giorgia meloni salvini meme giorgia meloni salvini meme

 

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politica

SALVINI SEMBRA DISPOSTO A PERDERE PUR DI NON FAR VINCERE LA MELONI – STORIA DEL TORMENTATO E SPINOSO RAPPORTO TRA IL “CAPITONE” E LA “DRAGHETTA”. LUI PENSAVA DI AVERLA ANNIENTATA GIÀ NEL 2016, LEI HA RESISTITO. ORA LA GUARDA E VEDE SOLTANTO IL FALLIMENTO DELLA SUA OPA SULLA DESTRA – SALVATORE MERLO: “NON TUTTI SANNO CHE MELONI IN PRIVATO LO CHIAMA ‘IL SITUAZIONISTA’ E CHE ALL’INCIRCA CONSIDERA SALVINI UN PASTICCIONE ABBASTANZA INAFFIDABILE. MA NON LO DETESTA...”

L’INCUBO DELLA MELONI: BRUCIARSI COME HANNO FATTO RENZI E SALVINI - IL PROBLEMA DELLA DUCETTA NON È VINCERE. NON È NEPPURE GOVERNARE, MA METTERE RADICI E CONTARE NEI PROSSIMI ANNI DENTRO IL DEEP STATE, LO STATO PROFONDO ITALIANO, UN APPARATO IN MANO AL CENTROSINISTRA. CON L’AIUTO DEL PRESIDENTE DEL COPASIR URSO E DI CROSETTO, MA TRA I DUE NON CORRE BUON SANGUE - LA PARTITA DELLE NOMINE IN ENI, ENEL, LEONARDO E POSTE. LA CLASSE DIRIGENTE DI GIORGIA NON È DI SICURO ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE. E LEI LO SA BENISSIMO…