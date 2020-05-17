de luca le parisien de luca le frasi di osho vincenzo de luca sui navigli vincenzo de luca 3 de luca e il coronavirus meme vincenzo de luca 2 vincenzo de luca 1 vincenzo de luca in visita all'ospedale covid di boscotrecase 1 vincenzo de luca
FLASH! VINCENZO DE LUCA CONQUISTA LA FRANCIA: 'LE PARISIEN' LO INCORONA "IL NUOVO RE D'ITALIA" - L'IMITAZIONE DI CROZZA: "SANREMO? LO CONDUCO CON FIORELLO. NON CI VADO COME OSPITE" - VIDEO-
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DALL’OLANDA ALLA SVEZIA: ECCO I 5 PAESI CHE LIMITANO IL FONDO UE E FANNO MURO ALLE RICHIESTE DELL’ITALIA – IN CINQUE NON FANNO LA POPOLAZIONE DEL NOSTRO PAESE, CONTANO PER UN DECIMO DI QUELLA DELL’UNIONE EUROPEA E UN SESTO DEL SUO REDDITO. EPPURE SONO IL PIU' GRANDE OSTACOLO - IL RECOVERY FUND VARRÀ 700-800 MILIARDI – LA ROAD MAP: VON DER LEYEN SVELERÀ IL 27 MAGGIO CON TRE SETTIMANE IN RITARDO 'LA RECOVERY INITIATIVE' – IL 18 GIUGNO…
FONTANA, DICI SUL SIERO? “SCONSIGLIO IL TEST SIEROLOGICO MA IN CASO DI POSITIVITA’ LA REGIONE LO RIMBORSA”. SELVAGGIA: QUINDI RICAPITOLANDO: NON CREDONO ALLA VALIDITÀ DEL TEST. SE IL TEST È POSITIVO PERÒ UN PO’ CI CREDONO, QUINDI DEVI FARE IL TAMPONE. CONSIDERATO CHE I PRIVATI FANNO PAGARE UN TAMPONE TRA I 70 E I 90 EURO, SE LA REGIONE LOMBARDIA PROCEDE AL RIMBORSO DEI TAMPONI POSITIVI FATTI DAI PRIVATI, LA REGIONE CI RIMETTE UN SACCO DI SOLDI E I PRIVATI GUADAGNANO. UN AFFARE”
LA FASE 2 NEMMENO E’ INIZIATA CHE GIA’ HA RISCHIATO DI SALTARE. NELLA NOTTE LA NUOVA PROTESTA DEI GOVERNATORI: LA BATTAGLIA ERA SU CHI DOVEVA AVERE LA RESPONSABILITÀ DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA SIGLATI DALL’INAIL. TOTI: ‘TROPPI CAVILLI, SERVE CORAGGIO’. IL VERTICE-FIUME E L’INTESA NELLA NOTTE. L’INVERSIONE DI ROTTA DEL PREMIER SPIAZZA SPERANZA E I DEM MA TROVA UNA SPONDA IN DI MAIO…
UNA FALLA NEL DECRETO O UNA FOLLIA DI GOVERNO? - "INCONTRI IN CASA, NESSUNA LIMITAZIONE AL NUMERO DI AMICI O CONGIUNTI" (CON TANTI SALUTI ALLE PRESCRIZIONI SU DISTANZIAMENTO E DIVIETI DI ASSEMBRAMENTI) - CI AVEVA VISTO GIUSTO FEDERICO PALMAROLI IN UNA SUA VIGNETTA SATIRICA SUL PREMIER GIUSEPPE CONTE. FASE 2? "FATE UN PO' COME…”
AVVISATE ELKANN - IL VICESEGRETARIO DEL PD ORLANDO VA ALL'ATTACCO: "I BONUS PER LE AZIENDE? SOLO CON SEDE IN ITALIA" - FCA, SEDE LEGALE IN OLANDA E FISCALE IN UK, HA CHIESTO UN PRESTITO SACE DA 6,3 MLD. IL NUMERO 2 DEM: "SENZA IMBARCARCI IN DISCUSSIONI SU COSA SIA UN PARADISO FICALE, SI PUO' DIRE CHE UN'IMPRESA CHE CHIEDE INGENTI FINANZIAMENTI ALLO STATO RIPORTA LA SEDE IN ITALIA. ATTENDO STRALI CONTRO LA SOVIETIZZAZIONE E DOTTI SERMONI SUL LIBERO MERCATO"