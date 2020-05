AVVISATE ELKANN - IL VICESEGRETARIO DEL PD ORLANDO VA ALL'ATTACCO: "I BONUS PER LE AZIENDE? SOLO CON SEDE IN ITALIA" - FCA, SEDE LEGALE IN OLANDA E FISCALE IN UK, HA CHIESTO UN PRESTITO SACE DA 6,3 MLD. IL NUMERO 2 DEM: "SENZA IMBARCARCI IN DISCUSSIONI SU COSA SIA UN PARADISO FICALE, SI PUO' DIRE CHE UN'IMPRESA CHE CHIEDE INGENTI FINANZIAMENTI ALLO STATO RIPORTA LA SEDE IN ITALIA. ATTENDO STRALI CONTRO LA SOVIETIZZAZIONE E DOTTI SERMONI SUL LIBERO MERCATO"