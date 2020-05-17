FLASH! VINCENZO DE LUCA CONQUISTA LA FRANCIA: 'LE PARISIEN' LO INCORONA "IL NUOVO RE D'ITALIA" - L'IMITAZIONE DI CROZZA: "SANREMO? LO CONDUCO CON FIORELLO. NON CI VADO COME OSPITE" - VIDEO

-

Condividi questo articolo

 

de luca le parisien de luca le parisien de luca le frasi di osho de luca le frasi di osho vincenzo de luca sui navigli vincenzo de luca sui navigli vincenzo de luca 3 vincenzo de luca 3 de luca e il coronavirus meme de luca e il coronavirus meme vincenzo de luca 2 vincenzo de luca 2 vincenzo de luca 1 vincenzo de luca 1 vincenzo de luca in visita all'ospedale covid di boscotrecase 1 vincenzo de luca in visita all'ospedale covid di boscotrecase 1 vincenzo de luca vincenzo de luca

 

Condividi questo articolo

politica

FONTANA, DICI SUL SIERO? “SCONSIGLIO IL TEST SIEROLOGICO MA IN CASO DI POSITIVITA’ LA REGIONE LO RIMBORSA”. SELVAGGIA: QUINDI RICAPITOLANDO: NON CREDONO ALLA VALIDITÀ DEL TEST. SE IL TEST È POSITIVO PERÒ UN PO’ CI CREDONO, QUINDI DEVI FARE IL TAMPONE. CONSIDERATO CHE I PRIVATI FANNO PAGARE UN TAMPONE TRA I 70 E I 90 EURO, SE LA REGIONE LOMBARDIA PROCEDE AL RIMBORSO DEI TAMPONI POSITIVI FATTI DAI PRIVATI, LA REGIONE CI RIMETTE UN SACCO DI SOLDI E I PRIVATI GUADAGNANO. UN AFFARE”