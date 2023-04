CHIAMALO SE VUOI GOSSIP (MA È INFORMAZIONE) – BE’, QUANTO E’ BUFFO (E PATETICO) LEGGERE SULLA “STAMPA” FLAVIA PERINA CHE SI SCAGLIA CONTRO IL ‘’FANGOSO MONDO DEL GOSSIP” CHE HA PRESO DI MIRA LE “DONNE AL POTERE”, E PRECISAMENTE RACHELE SILVESTRI E PAOLA BELLONI – DEL RESTO, LA PERINA E’ LA STESSA CHE COME EX DIRETTORE DEL “SECOLO D’ITALIA” SI DISTINSE PER LIQUIDARE DAGOSPIA COME “MACCHINA DEL FANGO” PER AVER SVELATO L’IMBROGLIO DELLA CASA DI MONTECARLO DI FINI/TULLIANI (CHE POI RISULTO’ FONDATA E LEI CAMBIO’ MESTIERE)