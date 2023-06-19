flavio alivernini foto di bacco elly schlein elly schlein foto di bacco FLAVIO ALIVERNINI
FLASH! VOCI DI DENTRO DALLA DIREZIONE PD: FLAVIO ALIVERNINI, PORTAVOCE DI SCHLEIN, OFFICIANTE DEL NUOVO POTERE DEI SINISTR-ELLY, ACCOGLIE I BIG CON UN SURPLUS DI GENTILEZZA (PAURA, EH?): SEMBRA LO SPOSO CHE FA IL GIRO TRA I TAVOLI - L’IRONIA DEL FORZISTA BARELLI SULLA SEGRETARIA MULTIGENDER DEM: “NON TOGLIETECI LA SCHLEIN TROPPO PRESTO..." - COME DAGO-DIXIT I CATTOLICI RIFORMISTI GUIDATI DA GUERINI, CON LA BENEDIZIONE DI PRODI, FASSINO, PARISI, ETC. PUNTANO A UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE. NEL PARTITO CRESCE IL MALCONTENTO SULLA LINEA POLITICA DEM-
PER ELLY SI STA APRENDO LA BOTOLA FATALE: SCISSIONE? – I NODI DELLA NOMINA SCHLEIN (VOTATA DAI GAZEBO APERTI A TUTTI MENTRE GLI ISCRITTI PD AVEVANO VOTATO AL 60% BONACCINI) ARRIVANO AL PETTINE DELLA DIREZIONE DEL PARTITO – DOPO L’ABBRACCIO IN PIAZZA CON CONTE, L’INTERVENTO DI GRILLO E L’USCITA DI MONI OVADIA, I CATTOLICI RIFORMISTI GUIDATI DA GUERINI, CON LA BENEDIZIONE DI PRODI, FASSINO, PARISI, ETC. PUNTANO A UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE - LO PAVENTA IN UN EDITORIALE SU “DOMANI” IL PRODIANO MARCO DAMILANO: ‘’SE NON SI SENTONO PIÙ A CASA NEL PD DEVONO DIRE ANCHE CHI SONO, UN GENERICO RIFORMISMO NON BASTA PIÙ. PER POI MAGARI CONCLUDERE CHE È MEGLIO PER TUTTI SEPARARSI, MARCIARE DIVISI E COLPIRE UNITI, INVECE DELL’OPPOSTO”
FLASH - ABBIAMO UNA "POSA D'URSO" MULTIUSO: VA BENE PER I FUNERALI E PER LE FESTE - LA CONDUTTRICE ERA STATA INQUADRATA CON LE MANI GIUNTE, E L'ESPRESSIONE DOLENTE, AI FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI (DIVENTANDO PRESTO UN MEME) - IL GESTO, SU RICHIESTA, LO HA REPLICATO AL COMPLEANNO DELLA SUA AMICA, LA GIORNALISTA ANNALIA VENEZIA...
LO “SPIRITO DI PRATICA DI MARE” SE LO RICORDAVA SOLO IL CAV - AL FUNERALE DI BERLUSCONI, SANTIFICATO COME LO STATISTA CHE MISE FINE ALLA GUERRA FREDDA CON L’INCONTRO BUSH-PUTIN, NON C’ERA NESSUN RAPPRESENTANTE DI UN GOVERNO OCCIDENTALE - I VARI TRUMP, XI JINPING, BIDEN, BLAIR, CLINTON, BORIS JOHNSON, MACRON, SCHOLZ, VON DER LEYEN, TRUDEAU (LASCIAMO PERDERE LA “CULONA” MERKEL), NON SI SONO SCOMODATI NEMMENO PER UN TELEGRAMMA - L’UNICO LEADER CHE VOLEVA BACIARE LA BARA ERA IMPEGNATO A GETTARE BOMBE SU KIEV: VLADIMIR PUTIN…
DAGOREPORT! FINO AL VOTO EUROPEO 2024, IN CASA BERLUSCONI NON SI TOCCA NIENTE. IL TESTAMENTO CONSEGNERÀ IL CONTROLLO DI FININVEST A MARINA E PIERSILVIO MENTRE AI TRE FIGLI DI VERONICA RESTERÀ IL COMPITO DI INCASSARE I DIVIDENDI E DI NON ROMPERE LE SCATOLE - MARTA FASCINA, ENTRATA NEL CUORE DI MARINA, RESTERÀ AD OCCUPARE IL RUOLO DI CONSIGLIERA DEL PADRONE (IERI LA MANO DI SILVIO, OGGI LA MANO DI MARINA), CERCANDO DI ANDARE D’ACCORDO CON TAJANI E LETTA - L’OBIETTIVO DI MARINA È TENERE IN PIEDI FORZA ITALIA, ONORARE L’INTESA CON LA DUCETTA E RIUSCIRE ALLE EUROPEE 2024 A SUPERARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO DEL 4% - DISEGNO CHE SI SCONTRA IN MANIERA FRONTALE CON MATTEO SALVINI. COME REAGIRÀ L’INCONTROLLABILE LEADER DEL CARROCCIO ALLA MANOVRA CENTRISTA DELLA MELONI CHE PUNTA A SPINGERE A DESTRA LA LEGA, SVUOTANDO IL SUO BACINO ELETTORALE? E MOLTI TEMONO UN SUO CLASSICO COLPO DI TESTA: MOLLARE IL GOVERNO SE ENTRO IL PROSSIMO MAGGIO NON VERRÀ APPROVATA LA LEGGE SULL’AUTONOMIA
FLASH! - SU, DOPO AVER SEMPRE PIEGATO IL CAPINO ALLE DECISIONI DEGLI STATI UNITI, GIORGIA MELONI SE LO MERITA DI ESSERE RICEVUTA IN POMPA MAGNA A WASHINGTON DA JOE BIDEN - L'INCONTRO, CUI LA DUCETTA TANTO TENEVA, AVVERRA' A FINE LUGLIO DOPO IL VERTICE DEI PAESI DELLA NATO (11-12 LUGLIO) A VILNIUS, IN LITUANIA...